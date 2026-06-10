楽天モバイルは、公式サイトや楽天モバイルショップで、「Samsung Galaxy S26」シリーズを対象とした「Galaxy メガ得祭」を開始した。初めて他社からの乗り換え（MNP）で、「Galaxy S26」シリーズを購入すると、最大2万3000ポイントが還元される。

楽天モバイルへの初めてのMNPで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を申し込み、同時にGalaxy S26シリーズを購入したユーザーが対象。条件を満たすことで複数のキャンペーンが適用され、合計2万3000ポイントが進呈される。

なお、店舗で同条件を満たして購入したユーザーには、ポイント還元に加えて、Samsungオリジナルのカラビナが数量限定でプレゼントされる。

また、すでに楽天モバイルを契約しているユーザーがGalaxy S26シリーズに機種変更する場合も、7000ポイントが付与される。

いずれの場合も、還元されるポイントはすべて期間限定ポイントで、適用にはエントリーが必要。データタイププランへの申し込みや一部のプラン変更は対象外。

製品名 製品価格 1回の支払額（48回払い） Galaxy S26 136,800円 1,990円/月 Galaxy S26+ 169,920円 2,990円/月 Galaxy S26 Ultra 219,840円 3,990円/月