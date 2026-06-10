「打てる捕手が2人いるのはうちだけ」首位阪神に0.5差 G党がひそかに自負する“最強捕手布陣” 大城、岸田のアベックアーチで快勝「来年からDHもあるし、うまく使ってほしい」
大城は6号ソロ含め猛打賞、マスクをかぶり攻守ともに貢献した（C）産経新聞社
巨人は6月9日に行われた楽天戦（楽天モバイル）に8−2と大勝。今期最多の貯金7、橋上秀樹監督代行の下で5連勝と状態を上げてきた。
【動画】これぞ、打てる捕手！圧巻の逆方向弾を放った大城の打撃シーン
古巣への凱旋登坂となった則本 昂大が7回途中7安打2失点と試合を作り、NPB全12球団からの勝利をマーク。
力投する右腕を打線も援護した。3回にボビー・ダルベックが先制の10号3ランを放つと6回に佐々木俊輔が左翼へ5号2ランをマーク。
さらに勢いは止まらない。7回には「3番・指名打者」で出場した岸田行倫が3号ソロ、9回にはマスクをかぶった大城卓三も6号ソロを放ち今期最多の1試合4本塁打と楽天を圧倒した。
中でも則本へのリードも光った大城は9回の6号ソロを含む猛打賞と打ちまくった。
まさに「打てる捕手」を地でいく活躍を示し、打率も.333と状態を上げてきた。
そしてこの試合では「3番・DH」で出場した岸田もホームラン含む猛打賞とこちらも打撃で貢献した。岸田も打率.304と安定したパフォーマンスが光る。
巨人捕手陣は日頃から大城、岸田、小林誠司含め投手運用に関してしっかりコミュニケーションを取っている姿も見られる。
大城、岸田のアベックアーチ、ともに猛打賞となったこの試合の内容にはファンの間からも「マジでこの2人の併用をずっと前から待ってた」「2人とも（打率）3割こえてるし」「大城は今シーズン捕手としてさらに落ち着きが出てきた」「交流戦明けも大城と岸田の両方をスタメンで使ってほしい」「打てる捕手が2人いるのはうちだけ」「来年からDHもあるし、うまく使ってほしい」など今後の継続した活躍を願う声も多く上がっている。
チームはこれで引き分け2つをはさんで5連勝、セ・リーグ各チームが星を落とす中、一人勝ちとなった。首位阪神とは0.5差と肉薄。4月以来の2位に浮上と混セの主役を張りそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]