◆米大リーグ パイレーツ３―１２ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）との今季初対決は３打席で無安打だったが、４打数１安打２打点でチームの大勝に貢献した。８回に代打が送られ、途中交代。１０日（同１１日）のリアル二刀流に備えた。

ドジャースは７回に今季最多の１イニング１０得点。２１年６月２日（同３日）のカージナルス戦で１１得点して以来、５年ぶりとなる超ビッグイニングだった。同１１度目の２ケタ得点でカード初戦を白星で飾った。

大谷は二ゴロ、空振り三振、二ゴロ。対スキーンズは試合前の時点で通算１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振。直近は９打席安打なし（１四球）となっていたが、この日で１２打席無安打となった。

それでも、敵失で１点を勝ち越した直後の７回無死二塁では右腕ドテルからセンター左へ適時二塁打。虹がかかる中での“レインボータイムリー”となった。さらに打者一巡で回ってきた７回１死満塁では押し出し四球でこの回２打点目。その後、ドジャースはフリーマンの通算２５００安打となる中前適時打でこの回１０点目を奪取した。

試合後、ロバーツ監督は７回の大谷の一打について「大きなヒットだった。本当に大きかった。あの安打がチームにさらなる勢いをもたらしてくれた」と称賛。「翔平はいい夜を過ごしたし、みんな素晴らしい活躍だった」と話した。スキーンズに黒星はつけられなかったが、６回１０３球で降板させ「チームにとって大きな成果。あのレベルの投手を相手にする時は何が起こるか分からないからね」と笑顔だった。