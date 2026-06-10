◇ナ・リーグ ドジャース12−3パイレーツ（2026年6月9日 ピッツバーグ）

ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に大勝。打線が今季11度目の2桁得点を記録するなど、相手を圧倒した。「5番・三塁」で出場したマックス・マンシー内野手（35）がパイレーツ先発で昨季のサイ・ヤング賞右腕、ポール・スキーンズ投手（24）から3安打2打点を記録するなど、持ち味の勝負強さで勝利に貢献した。

ますは2点を先行された直後の2回、流れを引き戻す一打を放って見せた。先頭のベッツが二塁打で出塁すると、マンシーはスキーンズのスプリットを捉え、右前打で1点を返した。4回には右越え二塁打で出塁。1―2の6回2死三塁の場面ではチェンジアップを叩くと、痛烈な打球が二塁手のグラブを弾き、右前に達する同点打を放った。

試合後、中継局のスポーツネットLAのインタビュー応えたマンシーは“怪物”から放った3安打について「手首の状態が万全ではありませんでしたが、ようやく良くなってきて、いい位置でボールを捉えられました。彼の武器である低めの球をいくつか打つことができ、しっかりスイングできました」と胸を張った。

自身の3安打、チームの勝利、さらに嬉しい出来事があった。チームメートのフリーマンがMLB史上101人目の通算2500安打を達成。「彼が（最終的に）目指している数字ではないかもしれませんが、それでもとてつもない快挙です」と笑顔を見せた。「これほど打った選手はほんの一握りですし、彼が毎日どれほど懸命に努力しているかを知っているだけに、達成の瞬間を見られたのは本当に嬉しいです」と感慨深げに語った。