福島県を拠点に活動する詩人、和合亮一さん（57）が、5月17日、熊本を訪れました。その目的は、発生から10年が経過した“熊本地震”を詩に紡ぐためです。

【写真を見る】詩人・和合亮一が“熊本地震10年“へ紡いだ5編「人には なんとか元へ戻ろうという強さがある」

福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一さんは、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、国際的に高い評価を得る詩人です。

そして、熊本市現代美術館で開かれていた熊本地震の写真付きメッセージ展で、印象的な3作品の当事者に、和合さんが公開インタビューをしました。

＜目次＞

公開インタビュー

▼田端歩さんのエピソード

▼椎葉聡子さんのエピソード

▼内田夏子さんのエピソード

新作5編

▼「涙」

▼「泉」

▼「夜明け」

▼「十年」

▼「皿」

こちらも

▼10年前の5編も、今、読み返す

※和合さんが寄せた詩は、熊本市現代美術館で6月14日（日）まで開催されている「熊本地震と文化的処方ー私の心が動きはじめるときー」で展示されています。

＜田端歩さんのエピソード＞

熊本地震が発生した2016年4月当時、熊本市の中央区役所に勤めていた田端さんは、時折、言葉を詰まらせながら当時のことを和合さんに話しました。地震直後は、職員も来庁者もパニック状態で行き場のない怒りを感じていたといいます。災害ごみを扱う部署にいたため、ほぼ苦情しか来ない非日常に、苦しくて、一人になった時や家に帰ったときに泣くことで自分を取り戻していたそうです。熊本地震が発生した5日後の4月19日が田端さんの誕生日でした。朝、上司がミルミルにメッセージを添えてデスクに置いてくれていました。田端さんはその場で大号泣、同僚はそっとしてくれていました。あれから10年、田端さんが和合さんに伝えます。「これからの熊本は、いつでも“お互いさま”という言葉を大事に、人に優しい街であってほしい」

＜椎葉聡子さんのエピソード＞

椎葉さんは、フレスコ技法を得意とする画家です。熊本市南区川尻にある実家はいわゆる“古民家“で、2016年の熊本地震で大きな被害がありました。庭には数か月間、自宅から出た瓦礫が積まれた状態が続き、高齢の母は「こんな家、壊したい」と言ったそうです。気丈で明るかった母が、ケンカもできないほど弱っていたといいます。それでも家の大黒柱は無事で、壁さえ直せば大丈夫と知人の工務店が診断しました。そこで椎葉さんは自身の技術をいかして壁画を施し、家の再建を果たします。母も元気を取り戻しました。椎葉さんが和合さんに伝えました。「災害時、アートは新しく光を宿す行為ではないか」

＜内田夏子さんのエピソード＞

2016年当時、内田さんは、上益城郡山都町にある県立高校で国語の教諭として働いていました。熊本地震で学校は1週間、休校し、生徒達はふもとの御船町まで原付バイクで向かい、ボランティアにあたっていたそうです。心優しく頼もしい生徒達だったと目を細めます。地震から1か月後、熊本市内で久しぶりに友人とカフェに行った時のことです。向かいに座った友人がコーヒーカップを口元に運んだ際に、カップの底に描かれた 決して上手とは言えないくまモンと「元気だモン」というメッセージに気づきました。内田さんは和合さんに伝えます。「当時は、自分よりもっと大変な人がいると思うと、言葉が出せなかった。そんな時に見た、コーヒーカップのメッセージ。誰かのために何かをしてあげたいという思いに感激しました」

3人へのインタビューを終え――

和合亮一は、こんな感想を持ちました。「人はなんとか元に戻ろうという強さがある。詩人の大先輩、新川和江さんから『足元の水を掘れ』という言葉をもらったことがある。苦しい時、遠くを見るだけではなく、足元を見る眼差しも大事だと」

このインタビューから3週間あまり、熊本地震10年に寄せる5つの詩が出来上がりました。

「涙」 和合亮一

あの日に

泣いたからこそ

いまがある



あの日に

地上に立って

呆然とした

乾いた大地に

雨が降るように

わたしたちは

泣き続けた

一日

百日

一年

千日



すぐに

止む雨では

なかった



いつしか

少しでも

晴れ間を

見つけたい

そう願うようになった

歳月に

涙を拭くようにして

空を見あげて



あの日に

泣きつづけたから

明日は

晴れる

明日は

風が吹く

そう信じて

「泉」 和合亮一

湧きつづける

水がある



あふれ出す

つきない泉だ



メロディ

やさしさ

しずかな言葉

励ます心

笑顔

話しかけたい気持ち

ふと



湧くとき



手をつなごう

肩を組もう

語り合おう

ともに泣いて

笑い合おう

これからも

ずっと

泉のように



どんなときも

わたしたちの胸に

湧きつづける

水がある



熊本に

湧きつづける

「夜明け」 和合亮一

生きる力が

どこかへ行ってしまった

信じるものを失った

心を支える何かが

沈んだままで

暗がりを抱えて

震災の後を生きてきた



ある日に

夜明けの国道を見た

ただ

美しかった

誰かに伝えたいと思った

こんなに

朝が美しいこと



ただ

それだけを伝えたくなった

繰り返してきた

熊本の朝が

こんなにも輝くことを



夜が明けることを

光にあふれる

そうして

道の先に

朝があることを



熊本は

やがて包まれることを



ただ

それだけを

夜明けに

伝えたくなった



明けることを

「十年」 和合亮一

見よ

堅牢なる

城の姿を

熊本人の

心の城を

人間の城を

歳月の城を

涙の城を

季節の城を

言葉の城を

記憶の城を

きずなの城を

雲の城を

祈りの城を

守りの城を

さっそうと吹く

風の城

春の城

実りの城

冬の城

夕焼けの城

夜明けの城

はるかかなた

明日を

見渡す

楼閣を

光る屋根を

不動の砦を

命のありかを

渡したい

熊本の

子どもたちに

城を

「皿」 和合亮一

食べ物を盛るには

素敵なお皿が欲しい

とっておきの一枚には



美味しい夕食をのせたい

わたしはお皿を

準備することぐらいしかできない



ぜひ

あなたに

料理して欲しい



悲しいこと

辛いこと

やりきれないこと



わたしはお皿を並べて

お腹を空かせることしか

できないけど



あなたは

悲しみを



刻んだり

茹でたり

いためたり

笑ったり

作りすぎたり

涙を拭いたり

味つけしたり



ありがとう



一緒に

美味しいものを

いただきましょう

10年前の5編も、今、読み返す

＜2016年に和合氏が寄せた詩はこちら＞

▼詩人・和合亮一 "言葉は心の糧になる" 熊本地震に寄せた渾身の5編 あれから10年 今、読み返す

※和合さんの詩は、熊本市現代美術館で6月14日（日）まで開催されている「熊本地震と文化的処方ー私の心が動きはじめるときー」で展示されています。