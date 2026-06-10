飯島直子「なんでこんな些細なことでイライラ」更年期の“心のゆらぎ”を明かす 同世代の女性へ「とにかく自分一番」「素直に生きるのが一番」
タレントの飯島直子（58）が出演する小林製薬「命の母A」の新TVCMおよびWEB動画が、きょう10日から順次公開される。公開にあわせて行われたインタビューでは、自身が経験した更年期の症状や向き合い方について語った。
【写真】「誰もが通る道」母役の飯島直子「息子」篇
飯島は「更年期かも？と思ったエピソード」を聞かれると、「眠れないことがすごくしんどかったです。あとはホットフラッシュですね」と告白。さらに「とにかくやる気がゼロになっちゃって、やる気を出すことに苦労しました」と振り返った。
心の不調についても、「なんでこんな些細なことでイライラしちゃうんだろうということがたくさんありました」と明かし、「自分の気持ちを抑えるのが難しくなるのは、女性ホルモンと自律神経の乱れなんだと思います」と語った。
また、同世代の女性へ向けては「更年期は誰もが必ず通らなきゃいけない道。私は絶対に『自分ファースト』で考えることが、自分も周りも幸せになる気がします」とメッセージ。「とにかく自分一番で、素直に生きるのが一番じゃないかと思います」と呼びかけた。
新CMでは、更年期による“理由のないイライラ”や気分の落ち込みといった心身の変化をテーマに描写。夫や思春期の息子との関係の中で揺れ動く心情を通じて、更年期のサインに気づき、自分を責めずに前向きに向き合う大切さを伝える内容となっている。
飯島は、1968年2月29日神奈川県出身。1988年、モデルとして芸能界デビュー。26歳で出演した缶コーヒーのCMや日本テレビ「DAISUKI」で癒し系として不動の人気となり、ドラマ、バラエティ、映画、ラジオ、舞台と幅広く活躍。2023年に開設したインスタグラムは飾らない投稿でフォロワー数が急増。
近年では11年ぶりに集結したフジテレビ『続・続・最後から２番目の恋』、そして初めてのNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも挑戦。現在はBSフジ「飯島直子の今夜いっぱい行っちゃう？」飾らない呑み番組と話題沸騰中。FODドラマ「こないだおばさんて言われたよ」主演ドラマは同世代より共感を呼んでいる。
【写真】「誰もが通る道」母役の飯島直子「息子」篇
飯島は「更年期かも？と思ったエピソード」を聞かれると、「眠れないことがすごくしんどかったです。あとはホットフラッシュですね」と告白。さらに「とにかくやる気がゼロになっちゃって、やる気を出すことに苦労しました」と振り返った。
また、同世代の女性へ向けては「更年期は誰もが必ず通らなきゃいけない道。私は絶対に『自分ファースト』で考えることが、自分も周りも幸せになる気がします」とメッセージ。「とにかく自分一番で、素直に生きるのが一番じゃないかと思います」と呼びかけた。
新CMでは、更年期による“理由のないイライラ”や気分の落ち込みといった心身の変化をテーマに描写。夫や思春期の息子との関係の中で揺れ動く心情を通じて、更年期のサインに気づき、自分を責めずに前向きに向き合う大切さを伝える内容となっている。
飯島は、1968年2月29日神奈川県出身。1988年、モデルとして芸能界デビュー。26歳で出演した缶コーヒーのCMや日本テレビ「DAISUKI」で癒し系として不動の人気となり、ドラマ、バラエティ、映画、ラジオ、舞台と幅広く活躍。2023年に開設したインスタグラムは飾らない投稿でフォロワー数が急増。
近年では11年ぶりに集結したフジテレビ『続・続・最後から２番目の恋』、そして初めてのNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも挑戦。現在はBSフジ「飯島直子の今夜いっぱい行っちゃう？」飾らない呑み番組と話題沸騰中。FODドラマ「こないだおばさんて言われたよ」主演ドラマは同世代より共感を呼んでいる。