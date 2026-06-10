【スシロー×メ〜テレ「ドデスカ!」初コラボ】「みそカツ風ロール」や「スシロー流ひつまぶし」など4品を発売

スシローは、東海地方で放送され、今年で放送25年目を迎えた朝の情報番組メ〜テレ「ドデスカ!」との初コラボを実施する。“ウルフィ”をイメージした「みそカツ風ロール」や「スシロー流ひつまぶし」など全4品を、6月10日から愛知･岐阜･三重県内のスシローで販売する。いずれも、番組に出演する島貫凌アナウンサーが考案し、スシローの商品開発担当者が開発したもの。

【スシロー×メ〜テレ「ドデスカ!」 コラボメニューの画像はこちら】

◆「みそカツ風ロール」

価格:税込200円〜

販売期間:2026年6月10日〜 ピック手配総数3.2万枚が完売次第終了。

名古屋名物のみそカツをおすしに仕立てた。みそカツとレタスを巻いたロールは裏巻きにすることで、メ〜テレの公式マスコット“ウルフィ”に見立てている。店内で仕込んだみそだれを、ロールにかけた。“ウルフィ”のグッズが抽選で当たるキャンペーンに参加ができるコラボ限定ピックが付いてくる。

【“ウルフィ”のグッズが抽選で当たるキャンペーン】

応募期間:2026年6月10日〜7月20日

賞品･人数:“ウルフィ”グッズが20人に当たる。

応募方法:ピック裏面の二次元コードを読み込み、登録する。

◆「スシロー流ひつまぶし」

価格:税込260円〜

販売期間:2026年6月10日〜 販売予定総数2万食が完売次第終了。

粉末かつお、甘だれを合わせた混ぜしゃりに、蒲焼きだれで焼いたうなぎの刻みをのせ、三つ葉、海苔などをトッピングした。まずはそのままで、次は座席の粉末緑茶を使ったお茶をかけてお茶漬けのように楽しめる。好みでわさびを入れると味が引き締まる。

◆「いかフライのレモンだれにぎり」

価格:税込200円〜

販売期間:2026年6月10日〜 販売予定総数4.5万食が完売次第終了。

愛知県西尾市のソウルフード“いかフライのレモン煮”をイメージしたおすし。店内で揚げたいかフライをレモンだれにくぐらせることで、さっぱりした後味に仕立てている。

◆「上えび天のめはりにぎり」

価格:税込160円〜

販売期間:2026年6月10日〜 販売予定総数1.8万食が完売次第終了。

熊野地方のご当地グルメ“めはり寿司”をスシロー流に仕立てた。愛知県･岐阜県･三重県で人気の「上えび天」を入れて、高菜で巻いた。“目が張るほど大きい”という由来になぞらえてスシローでも食べごたえのあるサイズのおすしにした。