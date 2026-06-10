今日10日の東京は、梅雨前線の影響で雲に覆われ、一部で雨が降っています。気温の上がり方は鈍く、午前11時までの最高気温は21.0℃です。このあとも気温はほとんど上がらない見込みで、この時期としては空気がヒンヤリと感じられるでしょう。今日10日は半袖よりも長袖がおすすめです。

梅雨空の東京 4月並みの気温

今日10日の東京は、梅雨前線の影響で雲に覆われ、一部では雨が降っています。

北東から湿った冷たい風が吹き、気温の上がり方は鈍くなっています。午前11時までの都心の最高気温は21.0℃で、4月下旬並みです。6月3日から今日10日で8日間連続で25℃を下回っています。





このあとも気温はほとんど上がらない見込みで、この時期としては空気がひんやりと感じられるでしょう。このあと雨はやみますが、雲の多い天気が続く見込みです。今日10日は半袖よりも長袖がぴったりです。

明日11日から日ごとに蒸し暑く 週末は熱中症「警戒」ランクへ

明日11日も東京は雲の多い天気は続くでしょう。ただ、今日よりは日差しがあり、最高気温は24℃と、今日ほど涼しくはならない見込みです。



明後日からは25℃以上の夏日が戻ってきます。梅雨空はいったんお休みで、週末にかけて気温は上昇傾向です。土日ともに気温が高く、特に14日(日)は28℃まで上がり、夏のような暑さになるでしょう。熱中症情報によると、東京を含む関東各地で熱中症に「警戒」ランクとなっています。



しばらく涼しさが続いただけに、この先の暑さが体に堪えそうです。屋外、屋内に関わらず、暑さ対策を万全に行ってください。