ほしのあき、“学校中が大騒ぎ”モデルにスカウトしてくれた同級生との2ショット公開「学校いち美しく可愛いお二人」
タレントのほしのあき（49）が8日、自身のインスタグラムを更新。高校時代からの友人で、50歳の誕生日を迎えたモデル・SHIHOを祝福し、長年の友情が伝わる写真とエピソードを公開した。
【写真】「モデルにスカウトしてくれた恩人」ほしのあき＆同級生・SHIHOの2ショット
ほしのは「HAPPY BIRTHDAY SHIHO」と書き出し、「出会って33年！」とコメント。自身が在学していた高校にSHIHOが編入してきた当時を振り返った。投稿では、「『学校中が可愛い子が入ってきた!!』って大騒ぎになったんだよ〜！」と当時の様子を明かし、その後は帰り道が同じだったことをきっかけに親しくなったという。
さらに、「わたしをプチセブンのモデルにスカウトしてくれた恩人でもある志保」と紹介。モデル活動のきっかけを与えてくれた存在だったことも明かした。続けて、「50歳って記念を一緒にお祝い出来て良かった〜」とつづり、東京の夜景や東京タワーを背景に撮影した華やかな写真を公開。現在の仲むつまじい2ショットに加え、若かりし頃の懐かしい写真も披露した。
この投稿にSHIHO本人が「ありがとう〜」と反応したほか、ファンからは「懐かしいストーリーだね」「学校いち美しく、可愛いお二人でした」「皆さんセレブで中でもあきちゃん顔小さくて素敵」「とても美しい女性ですし、とても若く見えます」「可愛い」「お誕生日おめでとうございます」などの声が集まっている。
【写真】「モデルにスカウトしてくれた恩人」ほしのあき＆同級生・SHIHOの2ショット
ほしのは「HAPPY BIRTHDAY SHIHO」と書き出し、「出会って33年！」とコメント。自身が在学していた高校にSHIHOが編入してきた当時を振り返った。投稿では、「『学校中が可愛い子が入ってきた!!』って大騒ぎになったんだよ〜！」と当時の様子を明かし、その後は帰り道が同じだったことをきっかけに親しくなったという。
この投稿にSHIHO本人が「ありがとう〜」と反応したほか、ファンからは「懐かしいストーリーだね」「学校いち美しく、可愛いお二人でした」「皆さんセレブで中でもあきちゃん顔小さくて素敵」「とても美しい女性ですし、とても若く見えます」「可愛い」「お誕生日おめでとうございます」などの声が集まっている。