ほしのあき、“学校中が大騒ぎ”モデルにスカウトしてくれた同級生との2ショット公開「学校いち美しく可愛いお二人」

ほしのあき、“学校中が大騒ぎ”モデルにスカウトしてくれた同級生との2ショット公開「学校いち美しく可愛いお二人」