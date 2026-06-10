欧州自動車大手ステランティス傘下のフランス・シトロエンのスポーツ用多目的車（SUV）「C5 エアクロス」に試乗した。

同ブランドの最上位（フラッグシップ）車種で、内外装のデザインを一新し、独自のサスペンションと専用シートの採用などにより、シトロエンならではのやわらかな乗り心地は進化していた。

ライトに目立つデザインを採用、マイルドHVシステムを搭載

まず外観を見てみる。ヘッドライトが横方向に三分割されたデザインを採用し、一目で「C5 エアクロス」と判別できるシグネチャーライト（そのブランドや車種特有のライト）となった。

正面中央にあるエンブレムがシトロエン車を示す「ダブルシェブロン」だ。同ブランドの創業者、アンドレ・シトロエンが開発した「やまば歯車」をモチーフにデザインされている。「やまば歯車」はV字形（山形）の歯が連続して組み合わさった特殊な歯車で、静粛性や耐久性に優れ、自動車だけでなく、新幹線や船舶も含め、幅広い産業用機械に採用されている。エンブレムでは、ふたつのV字（シェブロンパターン）を上下に重ねたデザインになっている。

車体後方の「シトロエン ライト ウイングス」と名付けられたテールランプのデザインも目を引く。3本のラインを組み合わせた立体的な造形により、空力性能が向上して高速走行時の安定性につながっている。

内燃機関は1.2リッター直列3気筒ガソリンターボエンジンに電動モータ―内蔵の6速デュアルクラッチ式トランスミッションを組み合わせたマイルドハイブリッド（HV）システムを搭載している。

発進時や加速時にモーターがアシストするのだが、実際に運転してみると、速度が一定以下の市街地では、ほとんどの時間をモーターで走行していた。高速道路に入り、ようやくエンジンに切り替わった。日常の走行では、ガソリンの消費はかなり抑えられそうだ。

このクルマのプラットフォーム（車台）は「ステラ ミディアム」で、同じステランティス傘下のプジョーの「3008」などと共通である。これにより前型車より全長が165ミリ長くなり、低重心、広い室内空間などを実現した。

独自のサスペンション技術「PHC」で、衝撃を段階的に制御

シトロエンというと、やわらかな乗り心地も特徴の一つだ。かつて“魔法の絨毯”と表現されたサスペンション「ハイドロニューマチック（ハイドロ）」が思い浮かぶ。他社のサスペンションは、金属バネやスプリングなどを使用するが、ハイドロでは窒素とオイルの圧力を利用していた。クルマの荷重にかかわらず、車高を一定に保ち、乗った時のふわふわした印象が残っている。

「C5 エアクロス」では、独自のサスペンション技術「プログレッシブ・ハイドローリック・クッション（PHC）」を標準装備とした。振動や衝撃を和らげる減衰装置であるダンパーの内部に、もうひとつのセカンダリーダンパーを組み込んでいる。ダンパーが二重になるため、かなり強い衝撃でもやわらかく受け止めることができる。悪路を走行する世界ラリー選手権（WRC）などで使われる技術だが、PHCでは日常の走行にも対応し、衝撃の強さに応じて段階的に制御してフラットでしなやかな乗り心地にしてくれる。魔法の絨毯は進化しているのだ。

試乗したグレードでは、長時間の乗車でも疲れにくいよう姿勢を保つ同ブランドのアドバンストコンフォートシートの最上級仕様を装着していた。背もたれに厚さ15ミリのパッドを採用し、シートヒーターや蒸れを防ぐベンチレーション、マッサージ機能などがついている。

ドイツ車とは異なる乗り心地、名車「2CV」が復活へ

欧州車というと、ドイツ車に代表される硬めの乗り心地という印象がある。硬めの設定は、路面の舗装が進んだ道路状況の良い場面では快適なのだが、未舗装や路面が荒れているといった道路状況が良くない時は、やわらかい乗り心地の方が快適だ。

「C5 エアクロス」は、様々な路面に対応できるため、運転していて快適な時間が長くなるのは間違いない。一度試乗して、その乗り心地を体験してほしい。

シトロエンというブランドに馴染（なじ）みがないという方もいるだろう。有名なモデルは1948年に発表された小型大衆車「2CV」で、当時は見慣れない外観から「醜（みにく）いアヒルの子」とも呼ばれた。しかし、低価格で実用性に優れていたため、最終的に1990年までの42年間で、大きな改良もないまま380万台超が生産され、世界的なロングセラーカーとなった。ちなみに、アニメ映画「ルパン三世 カリオストロの城」で、ヒロインのクラリスが運転するクルマが「2CV」である。

この名車「2CV」が電気自動車（EV）として復活するらしい。ステランティスの最高経営責任者（CEO）が発言したもので、10月のパリモーターショーで正式発表するそうだ。シトロエンは今年、久しぶりに注目を浴びるブランドになるかもしれない。（デジタル編集部 松崎恵三）

【仕様・主要諸元】

（試乗した「C5 エアクロス マックスハイブリッド」の場合）

▼全長・全幅・全高（ミリ） 4655・1905・1710

▼総排気量（L） 1.199

▼燃費 WLTCモード（キロ／リットル） 19.4

▼価格 570万円（オプションは除く）