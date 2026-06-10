内閣府の「令和6年度 高齢社会対策総合調査」によると、高齢者が今後優先的にお金を使いたいものとして「子や孫のための支出（学費、こづかい等）」を挙げる人は25.8%に上り、実際に子や孫の生活費を「負担している」人も約4人に1人（25.2%）存在しています。多くのシニアにとって、可愛い孫や子どものために財布の紐を緩めることは、老後の大きな喜びの一つです。しかし、その援助は、子ども家族との良好な関係性を土台に成り立つものであることを忘れてはなりません。※紹介する事例の人物名はすべて仮名です。

父の老人ホーム費用

「あんなによくしてあげたのに、どうして私たちはここまで拒絶されなきゃいけないの……」

地方都市の静かな住宅街。トシユキさん（68歳）と妻のヨシコさん（66歳）は、誰も来なくなった家で、ため息を吐いています。二人の収入は、厚生年金と国民年金を合わせて月額25万円。贅沢をしなければ、老後を平穏に送るには十分な額面です。しかし現在、老夫婦の心は限界を迎えています。

かつては東京で暮らす息子夫婦と、4歳になる初孫が定期的に元気な顔をみせてくれていました。特に、都内でバリバリ働く共働きの妻・リコさん（35歳）は、義実家への気配りを忘れない自慢のお嫁さんだったのです。

それがいまや、リコさんへのLINEは未読のまま放置され、孫の顔をみることも叶わない断絶状態。老夫婦は「さんざん尽くしてきたのに」という割り切れない思いで、寂しい日々を過ごしていました。

良好だった関係と、老夫婦が重ねてきた「多額の援助」

ほんの半年前まで、リコさんとの関係は良好にみえました。お盆や年末年始といった「盆暮れ」の帰省時には、いつも「お父さん、お母さん、これテレビでも紹介された人気のお菓子なんです」と、お土産を持ってきてくれました。トシユキさんやヨシコさんの誕生会には、遠方にいながらもお洒落で綺麗なフラワーアレンジメントを必ず手配してくれたリコさん。電話をかければ孫に代わってくれて、「じいじ、ばあば！」とはしゃぐ孫の声が、老夫婦にとってなによりの生き甲斐でした。

だからこそ、老夫婦も息子夫婦のためならと、財布の紐を惜しみなく緩めてきました。住宅購入時の頭金として400万円、孫の誕生の際には8万円のベビーカーも贈り、帰省のたびに1万円のお小遣いをポチ袋に入れて渡してきたのです。「共働きで東京で子育てするのは大変だろうから」と、現役時代の蓄えを取り崩しながら、できる限りの援助をしてきたつもりでした。

それなのに、現在のリコさんはヨシコさんが送るLINEに「既読」すらつけず、完全に無視。電話をかけても出ません。可愛い4歳の孫の顔をみることもできなくなってしまったのです。

息子の犯した罪

なぜ、完璧だったお嫁さんが、ここまで義実家を拒絶するようになったのでしょうか。

トシユキさんもヨシコさんも、その理由は痛いほどわかっていました。ただ、自分たちの心の中で折り合いがつかなかったのです。

それは、息子の「浮気」でした。リコさんが共働きで仕事をこなしながら、ワンオペに近い状態で4歳の孫を育てていた裏で、息子は別の女性と関係を続けていました。それが数ヵ月前、リコさんの知るところとなり、夫婦関係は破綻。

息子からその事実を打ち明けられたとき、ヨシコさんは息子を怒鳴りつけました。悪いのは100%息子。それはわかっているのです。しかし、老夫婦にはどうしても割り切れない感情がくすぶっていました。

親の謝罪すら届かない嫁の拒絶

「息子があんな不始末を起こしたのは本当に情けないです。心よりお詫び申し上げます」

事実を知ってすぐ、ヨシコさんはリコさんへ謝罪の電話を掛けましたが、応答がないので、LINEを何度も送りました。しかし、リコさんから返信が来ることはありません。次第に、老夫婦のなかには「寂しさ」と同時に、ある種の「怒り」に似た感情が湧き上がってきます。

「悪いのは息子であって、私たちじゃない。私たちはリコさんの味方になって息子を叱ったし、これまでだって、さんざん援助してあげてきたのに……」

リコさんからすれば、裏切った夫の親からの連絡など、いまは視界に入れたくもない苦痛の対象でしかないのでしょう。夫の実家から受け取ってきた数々の援助すら、いまの彼女にとっては「夫の不倫」という最悪の裏切りによって、すべて色褪せ、汚されたものに感じられているのかもしれません。

どれほど親が息子を叱り、平身低頭で謝罪したところで、リコさんの凍りついた心を溶かすことはできませんでした。

息子の罪を背負わされた、老夫婦の寂しい余生

現在、息子夫婦は離婚に向けて、弁護士を介して話し合いを進めているそうです。

実家への帰省や誕生会のたびに、笑顔で綺麗な花を持ってきてくれたリコさん。そして、遊びにくるたび、胸に飛び込んできた4歳の孫。あの温かかった光景は、息子の身勝手な行動によって、一瞬で永遠に失われてしまいました。

「お金を出してあげたときは、あんなに感謝してくれたのに。息子が裏切ったら、親の私たちまで一括りに捨てられてしまうのね……」

ヨシコさんは、誰も来なくなった静かなリビングで、かつて孫が遊んでいたおもちゃをみつめながら、ぽつりと呟きました。

年金25万円という安定した老後を手に入れたはずの60代夫婦。しかし、彼らを待っていたのは、息子の罪を代わりに背負わされ、「さんざん尽くしたお嫁さん」と「最愛の孫」から存在ごと抹消されてしまった、あまりにも寂しく、理不尽さすら感じる余生でした。