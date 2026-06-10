関西を中心にタレントやモデルとして活動する田北良平さん（38）が今、ネット上で脚光を浴びています。



【写真】「純烈っぽい」「イケメン」と話題の38歳タレント

きっかけは「純烈セカンドチャンスオーディション2026」。ネットユーザーの間で、オーディションに参加してほしい人物として名前が挙がり、「純烈のオーディション受けてほしい」「田北さんを新メンバーに」「同意です」「イケメン」「純烈っぽい」などと話題になっています。



田北さんの所属事務所は、まいどなニュースの取材に対し、ネット上での盛り上がりは田北さん本人の耳にも入っているとした上で、「本人も『チャンスがあれば』と前向きさを見せている」と話しました。



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田北さんは6月9日、自身の公式Xを更新。「びっくりした！ どんな形であれ沢山の人に知ってもらえてありがたい限りです これまでを知ってるみんなも僕を広めてくれてありがとう」と感謝を伝えました。現在の活動については、「まだまだ全然名もなき僕ですが なんやかんややっておりますので よろしくお願いします」とアピールし、最後にもう一度「あーびっくりしたっ！」と率直な心境を明かしました。



田北さんは1987年9月16日生まれ。身長182センチ。2011年、神戸観光をPRする「神戸・清盛隊」メンバーに選ばれ、現在はテレビ番組のレポーターや舞台俳優、モデルなどとして活動しています。大阪のタレント事務所リアルム所属。



「純烈」はメンバーの白川裕二郎さんが8日、2027年3月いっぱいでグループ卒業を発表。同日から新メンバーと、弟分グループ「モナキ」に続く新グループのメンバー募集が始まりました。



（まいどなニュース・金井 かおる）