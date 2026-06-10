今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は6月10日現在

【写真】カラバリはこちら。どれにするか迷う…

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ベストセラーのパンツが期間限定値下げに

今回、ご紹介したいのはズバリ、ユニクロの「ジャージーバレルレッグパンツ」です。

毎シーズン、多種多彩な商品が販売されるユニクロ。なかでもデザイン性とはき心地のよさを兼ね備えた話題の商品がこの「ジャージーバレルレッグパンツ」なんです。

さっそく「ジャージーバレルレッグパンツ」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜バレルシルエットのワイドパンツ＞

＜ハリのあるコットンブレンドのジャージー素材。裏面はなめらかで、ラクに着られる＞

＜カジュアルなステッチワーク。後ろにはフラップ付きのパッチポケット＞

といった紹介が。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。



写真：ユニクロ公式ホームページより

「期待せずに履いてみたら、とにかく後ろ姿がスッキリ。絶妙な『バレル』具合がカジュアルすぎず細見えして、大バズリに納得！」

「めちゃくちゃいい！可愛いです。何がいいってお尻のフラップ付きポケット！ヒップが上がって見えていい仕事してる」

「イロチで3枚購入！サイズ感、生地感がとってもイイ。真夏でもはけます」

「ぽっちゃり体形ですが、はいて友達に会ったところ『やせた？』と聞かれました！ おなか周りがすっきり見えます」

「骨格ウェーブの人も脚が綺麗に見えるとSNSでバズっていたので気になっていました。期間限定価格になったのでさっそく試着してみると、ほんとに脚のラインを拾わずに綺麗に見えたので即購入笑。さらに買い足す予定です」

「シルエットがよすぎる。全色欲しいくらいです！」

「ややハイウエストなので、ウエストとヒップの差がある体型の私にもジャストサイズ！ ヒップラインが綺麗に見える優れものです。 高校生の娘とヘビロテ共有しています」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐のようです。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのユニクロ「ジャージーバレルレッグパン」は6月11日まで、期間限定の2990円にて販売されています。スタイルアップが叶うパンツがこの価格ということで、これは絶対に見逃せない…。

カラーはダークブラウン、オフホワイト、ダークグレー、ブラック、ベージュ、オリーブ、ネイビーの7色（すでに品切れのカラーもあり）。

サイズはXSから3XLまでの7種類（オンライン限定を含む）。

キレイめにもカジュアルにも決まるジャージーバレルレッグパンツ。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより