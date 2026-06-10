シンガー maya twiggy、Re:name 高木一成がプロデュース手がけるデビュー曲「PASS ME BY!」MV公開
maya twiggyが、デビュー曲「PASS ME BY!」のMVを公開した。
（関連：【映像あり】maya twiggy、映像クリエイター POTATO0x_xが手掛けた「PASS ME BY!」MV）
maya twiggyは、神奈川県出身、5月に20歳になったばかりのシンガー。アーティスト写真は、中野敬久が撮影、JANEiROの向後信行がヘアメイクを担当しており、配信ジャケットデザインやMVでのスタイリングは、maya twiggy自らが手がけている。
本楽曲は、英語と日本語がナチュラルに絡み合うポップロックナンバーとなっており、maya twiggyらしさ全開の“自己肯定型チアソング”に。Re:nameの高木一成（Vo）が作詞／作曲／編曲／プロデュースを手がけ、同じくRe:nameのsoma（Gt）がギターで参加。MVは、映像クリエイター POTATO0x_xが手がけている。
なおmaya twiggyは、現在、初ライブに向けて準備中とのことだ。
（文＝リアルサウンド編集部）