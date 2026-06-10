YouTuberヒカル、新恋人と寄り添い“デート”ショット公開 「神楽愛してる」「顔が似てる」「美男美女でお似合い」
YouTuberのヒカルが、10日までに自身のインスタグラムを更新。交際を公表している13歳年下の加藤神楽とのディズニーシーデートの様子を公開した。
【写真】ラブラブ！ヒカルが恋人との2ショット公開
ヒカルは「ディズニーシー行ってきた」とつづり、カチューシャを着けた2ショットを投稿。これまでにも会食やハワイ旅行など、加藤との仲むつまじい様子をSNSで発信しており、今回の投稿でも自然体の笑顔を見せている。
この投稿にフォロワーからは「ヒカルさんほんといい表情 神楽愛してる」「顔が似てる」「本当に美男美女でお似合い」「かわいい〜ほんとお似合い」などのコメントが届いている。
ヒカルは2026年4月29日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、人気オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤との交際を公表。2人そろって動画に出演し、加藤がシングルマザーであることも明かしていた。
【写真】ラブラブ！ヒカルが恋人との2ショット公開
ヒカルは「ディズニーシー行ってきた」とつづり、カチューシャを着けた2ショットを投稿。これまでにも会食やハワイ旅行など、加藤との仲むつまじい様子をSNSで発信しており、今回の投稿でも自然体の笑顔を見せている。
この投稿にフォロワーからは「ヒカルさんほんといい表情 神楽愛してる」「顔が似てる」「本当に美男美女でお似合い」「かわいい〜ほんとお似合い」などのコメントが届いている。
ヒカルは2026年4月29日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、人気オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』に出演していた加藤との交際を公表。2人そろって動画に出演し、加藤がシングルマザーであることも明かしていた。