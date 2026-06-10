東原亜希、夫・井上康生が弁当を作リ始めたきっかけ明かす 俳優の存在…「俺も作らなきゃ」
4児の母でタレントの東原亜希（43）が、9日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。夫で柔道家・井上康生氏（48）が弁当を作り始めたきっかけを明かした。
【写真】「センス良いお弁当」東原亜希が公開した夫・井上康生氏の“おかずぎっしり”手作り弁当
17歳の長女、16歳の長男、10歳の次女と三女がいる東原。長女が幼稚園の時から弁当を作り続けている東原。「最近、夫が弁当を作るようになった」という。
きっかけについて「役者の玉木宏さんがお弁当を作っているとおっしゃっていて、『玉木宏が作っているなら俺も作らなきゃ』って」と、玉木に影響を受けたことを明かした。
「よくよく聞いたらゴルフの日に自分だけ早く出るのが申し訳ないっていう、あとは長期で海外に行ってて不在の日が多いので、ゴルフの日にお弁当さえ作っていけば堂々と出れるみたいな裏テーマがある」と話した。
東原は弁当を作ってもらったことで楽になったというが「夫の弁当の方が子どもにすごい人気」と吐露していた。
【写真】「センス良いお弁当」東原亜希が公開した夫・井上康生氏の“おかずぎっしり”手作り弁当
17歳の長女、16歳の長男、10歳の次女と三女がいる東原。長女が幼稚園の時から弁当を作り続けている東原。「最近、夫が弁当を作るようになった」という。
きっかけについて「役者の玉木宏さんがお弁当を作っているとおっしゃっていて、『玉木宏が作っているなら俺も作らなきゃ』って」と、玉木に影響を受けたことを明かした。
「よくよく聞いたらゴルフの日に自分だけ早く出るのが申し訳ないっていう、あとは長期で海外に行ってて不在の日が多いので、ゴルフの日にお弁当さえ作っていけば堂々と出れるみたいな裏テーマがある」と話した。
東原は弁当を作ってもらったことで楽になったというが「夫の弁当の方が子どもにすごい人気」と吐露していた。