「新たな目撃情報なし」宇都宮市で目撃相次いだクマ捕獲　複数頭の情報で小中学校は休校に　開園する保育園も

栃木県宇都宮市で目撃情報が相次いだクマがきのう捕獲されました。

目撃されたクマは複数いるとの情報もあることから市はきょうも小中学校を休校にして警戒にあたっています。

きのう午後、宇都宮市東簗瀬周辺の住宅の敷地内で見つかったクマは麻酔銃で捕獲、その後駆除されました。

宇都宮市では6日から少なくとも20件以上クマの目撃情報が相次いでいて、これまでに目撃されたクマは複数いるとの情報もあったことから、きょうも市立の小中学校を全て休校にしています。

また、市内の保育園では通常通り開園しているところもあり、保護者からは安堵の声もある一方、不安の声もあがりました。

保護者A：

（捕獲されて）安心はしたんですけどもう一頭いるということなので不安はまだありますね。

保護者B：

仕事をしているので、受け入れてくださるのはありがたいなと思ってます。

保育士：

まだクマがいるということで不安はあるのですが、なるべく通常通り保育ができるように対応していけたら。

これまでに新たな目撃情報は寄せられていませんが、市はこれまで目撃情報があった地域周辺を車でパトロールするなどしていて今後3日間程度は警戒を続けるとしています。