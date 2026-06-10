ＴＢＳの田村真子アナウンサーの晴れ姿が公開された。

元同局で現在はフリーの山本里菜アナが１０日までにインスタグラムを更新し、「美しすぎる！！！ほんとーーに幸せそうだった そんな真子を見られて私も幸せ！」と祝福し、和装の田村アナとの２ショットをアップ。

「夫婦生活これから色々あると思うから私でよかったら何でも相談してねって伝えようと思ったけど 何をそんな心配してたんだろと自分を恥じるくらい本当にお似合いで お互いに支え合えているのを感じた素敵なお二人でした」と田村アナの幸せそう姿に感動。

「呼んでくれてありがとう またゆっくりお祝いさせてね だいすきー！！！！司会を務めたメグと赤荻さん♡お二人の司会からも真子への愛を感じました」と明かし、同局の赤荻歩アナ、宇賀神メグアナが司会を務める様子も公開。

「＃この笑顔を一生見ていたい」と記し、ティアラを乗せてお姫様のような田村アナの姿も掲載した。

フォロワーからは「里菜さんと真子さんツーショットとてもお綺麗です」「司会が、バリバリのプロってのも安心感」「かわい〜い！」「幸せそうな笑顔可愛いですね」「素敵な結婚式に、こちらも笑顔になります」「すごく素敵」などの声が寄せられている。

田村アナは昨年１２月２６日早朝に自身のＳＮＳで「私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました」結婚を発表。その３０分後に自身がＭＣを務めるＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）に生出演し、番組内で改めて報告した。