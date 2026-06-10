◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天―巨人（１０日・楽天モバイル最強）

楽天は１０日、三木肇監督の休養を発表した。監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執る。 楽天の森井誠之球団社長が同日、同戦の試合前に取材対応。「三木監督とお話させていただき、休養を決断しました。球団に残してくれた功績は計り知れない。（勝敗の）数字で決めていたわけではない。残り８５試合、まだ諦めない」と一連の監督人事について説明した。

チームはここまで５８試合を終えて、２１勝３６敗１分け。交流戦に入ってからは２勝１０敗と大苦戦していた。９日の巨人戦（楽天モバイル最強）では投打に精彩を欠いて完敗。４連敗を喫し、今季ワーストの借金１５となっていた。

首位の西武とは１４・５ゲーム差となり、早ければ１０日に自力優勝が消滅。５位のロッテと７ゲーム差でのリーグ最下位に沈む苦しい状況だった。４日のＤｅＮＡ戦（横浜）では７点差からの大逆転負けを喫し、５日には投手コーチの配置転換も行うなどてこ入れ策を講じていたが、さらなる思い切った手段に踏み切った。

三木監督に代わって、塩川ヘッドが監督代行を務める。長年楽天のコーチとしてチームを支えてきた監督代行の元で巻き返しを図る。森井社長は「思い切りやってほしい。三木監督とやってきたことを信じて、選手たちと思い切ってやってほしい」と背中を押した。

今季いっぱいは塩川ヘッドに監督代行を託すかどうかを問われ、「それはあくまで代行。このタイミングからどうなるのは、何かあれば代わるかもしれませんけど、今の段階で先のことは言わずに、まずは代行に全力で務めていただく」と説明した。