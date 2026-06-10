皇族以外はお参りができないといわれる宮中三殿の秘密とは？【神社の話】

皇族以外はお参りができないといわれる宮中三殿の秘密とは

宮中三殿って神社なの？

宮中三殿をご存じでしょうか。その名前を知らなくても、天皇陛下が即位などの特別な行事の際や、元日などに皇居内の神殿にお参りをされる様子をニュースでご覧になったことがあると思います。そこに映されていた建物が宮中三殿です。その名前からわかるように、宮中三殿は３つの神殿（社殿）で構成されています。中央にあるのが賢所です。「畏れ多い場所」といった意味です。天皇陛下のご先祖であるアマテラスをお祀りしているので、このように呼ばれてきました。そのご神体とされているのが三種の神器の１つの八咫の鏡です。

賢所の東側（向かって右）に建っているのが神殿です。ここには天神地祇、八百万神が祀られています。天上におられる天神と、地上におられる国神を、すべてお祀りしているのです。その反対側に建つのが皇霊殿です。天皇陛下のご先祖である歴代天皇・后妃・皇子皇女の御霊をお祀りしています。

このように神様が祀られている場所ですので神社の１種といいたくなってしまいますが、天皇陛下が国家の安寧や発展、国民の幸せなどを祈られる場所であり、皇族以外の者がお参りすることは決してありませんので、神社とは区別されています。宮中三殿には３つの神殿のほか、新嘗祭（天皇陛下が新米を神様に捧げ、ともに食される行事）が行なわれる神嘉殿、天皇陛下が身を清めたり装束を替えられたりする綾綺殿、神饌（神様のお食事）が 調えられる膳、神楽が奏される神楽舎などがあり

ます。

出典：『図解 眠れなくなるほど面白い 神社の話』