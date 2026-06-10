心理学の実験が導き出した「ギブアンドテイク」が最も得になる理由とは？【社会心理学】

心理学の実験が導き出した「ギブアンドテイク」が最も得になる理由

協力したほうが得になる？

日本には、「旅の恥はかき捨て」という言葉があります。これは、１度しか行かないようなところであれば、その後長く付き合うわけでもないので、恥ずかしいことをしても平気、という意味です。裏を返せば、長く付き合う場合には、相手の気持ちを考え、自分勝手な行動は慎んだ方がよいと捉えることができるでしょう。

自分が相手と何かをする時、相手の協力につけ込むような汚ない戦略を持っていると、相手にもそれを見透かされて、結局うまくいかなくなります。つまり、持続的な２者関係においては、「ごりごりの利己主義」は通用しないのです。

相手と協力していくにあたって、最も大切な考え方は、互恵性、いわゆるギブアンドテイクです。相手が何かしてくれれば、自然とこちらも何かをしてあげたくなる。互恵性を規範とするそういった関係が、付き合いを長く続けられる秘訣といえるでしょう。その考えに基づいて、距離を近づけていく手法のひとつが、自己開示です。これは、相手に自分のことを多く話していくと、相手も自分のことを話すようになり、ふたりの距離が縮まっていくというものです。自己開示をすることにより、相手への信頼感が高まり、好意が増していくと考えられます。また、話す内容も、表面的な部分だけではなく、より自分の内面に関連したことを選ぶと、効果的でしょう。

さらに、日本のことわざにある「情けは人のためならず」というのも、他人に親切にすると、巡り巡って自分のところに返ってくるという意味で、互恵性を表したものと言えます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 社会心理学』 監修：亀田達也