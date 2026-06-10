お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が9日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。新幹線での悲劇について語った。

ケンコバは夜に新大阪終着の新幹線で岡山から新神戸に移動。いつもは車内でスマートフォンのアラームをかけてポケットに入れ睡眠するというが「30〜40分の移動やったらまあ起きていられるやろう」と、アラームを掛けずに着席。だが「2秒で落ちた」と振り返った。

新神戸到着を告げるアナウンスで目覚めたケンコバは急いで荷物を取って飛び降りた。だが、一緒に降りるはずのマネジャーが新幹線に乗ったまま爆睡する姿を、去っていく新幹線の窓越しに目撃。「アホやなあ…アイツ。今日神戸でホテル一緒や言うてたな…。電話しといたろ」とスマホを探すと、見当たらない。「忘れた！（座席の）前のネットのとこに入れてた！ヤバッ!!と思って。慌てて次の新大阪方面の新幹線に飛び乗った」という。

新大阪でマネジャーに会えるかと期待したが、すぐに神戸へ向かったのか会えず。ケンコバはとりあえず自身のスマホを探しに駅の忘れ物センターへ。あいにくケンコバが乗った新幹線は車庫へ。翌朝にしか確認できないと言われ、「やってもうた…」と肩を落とした。

スマホがないと誰にも連絡が取れず現状も伝えられず、とり急ぎ新神戸に戻った。心細い心理が影響してか、駅にぽつんと座っていた人を博多華丸・大吉の衣装担当者と見間違えて声を掛ける痛恨のミスも。怪しい記憶を頼りに予約されているであろうホテルに行くと、前でマネジャーが待ってくれていたという。

「“どうしたんですか…！私が寝過ごして怒られてるのかなと思って。怖くて待ってたら、チェックインもされてないって聞いて”って言われた。待っててくれて助かった」と回想。「次の朝も早い仕事やから、スマホもマネジャーが取りに行ってくれて。結果、新幹線にあったんですよ」と報告した。

ジュニアは「ていうか、ここ（座席の前方のアミになっているポケット）に入れるって…結構危険なことするねえ!!俺、そんなとこ入れたことないわ」と指摘し、ケンコバも「ですよねえ！」と反省。短い移動なのに2分で寝落ちしたことにも「なかなか若いなあ」とジュニアは驚いた。

「ケータイなくすってこんなにツライんやと…」と実感を込めたケンコバに、「俺も財布忘れても何とも思わんけど、ケータイ忘れたら終わるもん。2泊3日大阪行くのに財布忘れたけど、なん〜にも問題なかったもんな」とジュニアも続いていた。