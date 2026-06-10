辻希美、夫・杉浦太陽の母親は「神様みたいな人」と即答 18年前に義母から受けた“ある特訓”に絶賛の嵐
タレント・杉浦太陽（45）の妻で5児の母・タレントの辻希美（38）が、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。義理の母との関係性について語った。
【動画】「神様みたいな人」と絶賛！辻希美が明かす嫁姑関係＆18年前に受けた“ある特訓”
辻は「【質問返し】くわばたりえさんコラボ 皆さんからいただいた質問に答えたら悩みが尽きませんでした【前編】」と題した動画で、3児の母・お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえ（50）とのコラボ。子育てや家族の話などママトークを披露している。
動画で、辻は夫・杉浦太陽について「あんまり怒らないし優しい」と話し、それに対し「太陽くんは本当に優しいだけじゃないわ、あの人」と人柄を絶賛するくわばた。「太陽くんのご両親どんな人？」の質問に、辻は「ほんとに神様みたいな人です！」と即答した。
義理の母について「人の悪口とかも言わないし、揉め事も好きじゃなくて」「喧嘩するよりも一旦寝かせて“言いたいことは明日言え”っていうのを学んだりとか、本当に神様みたいなお母さん」と明かしている。
これにくわばたは「やっぱ神様は神様を生むねん！」と絶賛。さらに関係性について問われると「めっちゃ仲いいです」と結婚当初から仲が良いと話し、第1子妊娠中に義母のもとへ1ヶ月間料理を習いに行ったことを語った。
辻は「本当に一個一個、一からもう全部、出汁の取り方とか野菜の切り方とか、もう全部教えてくれて」と心温まるエピソードを明かし、義理の母について「めちゃくちゃ料理上手」「何かやってあげたい守ってあげたいが強いお義母さんです」と絶賛した。
義実家に行くと「“何もしなくていいのよ”って言われるので一切何もしなかった」「今も何も。今こそ何もしない」と笑いながら話し、ママトークに花を咲かせていた。
この動画に、コメント欄には「辻ちゃん＆バタヤン楽しすぎ」「2人とも良いお母さんやん」「辻ちゃん本当に尊敬します」「コラボ最高すぎる！」などと、コメントが寄せられていた。
【動画】「神様みたいな人」と絶賛！辻希美が明かす嫁姑関係＆18年前に受けた“ある特訓”
辻は「【質問返し】くわばたりえさんコラボ 皆さんからいただいた質問に答えたら悩みが尽きませんでした【前編】」と題した動画で、3児の母・お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえ（50）とのコラボ。子育てや家族の話などママトークを披露している。
義理の母について「人の悪口とかも言わないし、揉め事も好きじゃなくて」「喧嘩するよりも一旦寝かせて“言いたいことは明日言え”っていうのを学んだりとか、本当に神様みたいなお母さん」と明かしている。
これにくわばたは「やっぱ神様は神様を生むねん！」と絶賛。さらに関係性について問われると「めっちゃ仲いいです」と結婚当初から仲が良いと話し、第1子妊娠中に義母のもとへ1ヶ月間料理を習いに行ったことを語った。
辻は「本当に一個一個、一からもう全部、出汁の取り方とか野菜の切り方とか、もう全部教えてくれて」と心温まるエピソードを明かし、義理の母について「めちゃくちゃ料理上手」「何かやってあげたい守ってあげたいが強いお義母さんです」と絶賛した。
義実家に行くと「“何もしなくていいのよ”って言われるので一切何もしなかった」「今も何も。今こそ何もしない」と笑いながら話し、ママトークに花を咲かせていた。
この動画に、コメント欄には「辻ちゃん＆バタヤン楽しすぎ」「2人とも良いお母さんやん」「辻ちゃん本当に尊敬します」「コラボ最高すぎる！」などと、コメントが寄せられていた。