本田望結「生活に欠かせないピラティス！先生方、いつもありがとうございます」「#継続は力なり」　（写真はインスタグラム @miyu_honda_official より）

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　俳優の本田望結（22）が9日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスで培った“しなやかボディ”を披露した。

【別カット】「細っ」「引き締まってますね」ブラトップ姿で美ウエストを披露する本田望結

　本田は「生活に欠かせないピラティス！先生方、いつもありがとうございます」とスタジオでのトレーニング風景を捉えた動画や美ウエストを見せた写真などをアップ。ハッシュタグには「#継続は力なり」と添え、熱心にボディメイクと向き合い続けていることを報告した。

　コメント欄には「細っ」「引き締まってますね」「最高の仕上がりだね」「美人」「めっちゃ可愛い」「きれい」などの声が寄せられている。

　本田は昨年6月の投稿で「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！」と10キロの減量を報告し、話題を集めていた。