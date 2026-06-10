本田望結、ピラティスで培った“しなやかボディ”を披露「細っ」「引き締まってますね」 昨年10キロ減量報告が話題に
俳優の本田望結（22）が9日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスで培った“しなやかボディ”を披露した。
【別カット】「細っ」「引き締まってますね」ブラトップ姿で美ウエストを披露する本田望結
本田は「生活に欠かせないピラティス！先生方、いつもありがとうございます」とスタジオでのトレーニング風景を捉えた動画や美ウエストを見せた写真などをアップ。ハッシュタグには「#継続は力なり」と添え、熱心にボディメイクと向き合い続けていることを報告した。
コメント欄には「細っ」「引き締まってますね」「最高の仕上がりだね」「美人」「めっちゃ可愛い」「きれい」などの声が寄せられている。
本田は昨年6月の投稿で「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！」と10キロの減量を報告し、話題を集めていた。
【別カット】「細っ」「引き締まってますね」ブラトップ姿で美ウエストを披露する本田望結
本田は「生活に欠かせないピラティス！先生方、いつもありがとうございます」とスタジオでのトレーニング風景を捉えた動画や美ウエストを見せた写真などをアップ。ハッシュタグには「#継続は力なり」と添え、熱心にボディメイクと向き合い続けていることを報告した。
コメント欄には「細っ」「引き締まってますね」「最高の仕上がりだね」「美人」「めっちゃ可愛い」「きれい」などの声が寄せられている。
本田は昨年6月の投稿で「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！」と10キロの減量を報告し、話題を集めていた。