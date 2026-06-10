サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）が１１日（日本時間１２日）から、米国、カナダ、メキシコの１６都市で開催される。

出場チーム数は前回大会までの３２から４８に増加。１次リーグは４チームずつ１２組に分かれて行われ、各組上位２チームと３位のうち成績上位８チームの計３２チームが決勝トーナメントに進む。８大会連続８度目の出場となる日本は、初の８強入りを果たせるか。まずは、１次リーグ突破を目指す戦いが始まる。（表の丸数字は４月１日現在の世界ランキング）

混戦必死のＦ組、初戦の強豪・オランダ戦がカギ

Ｆ組はＷ杯出場経験の豊富なチームが顔をそろえた。極端に力の劣る国はなく、混戦が予想される。

日本が１次リーグを突破した過去４大会は、いずれも初戦で勝ち点を獲得している。今大会の第１戦はこの組で最も地力のあるオランダが相手。ＤＦファンダイク（リバプール）ら世界最高峰のイングランド・プレミアリーグのクラブで主力を張る選手がずらりと並ぶ、優勝候補の一角だ。

この強豪から勝ち点を取ることができれば、一気に視界が開ける。仮に敗れたとしても、今大会は１次リーグ３位でも決勝トーナメントに進める可能性があり、焦る必要はない。

２戦目で顔を合わせるのは、世界ランキングでは４チームの中で一番低いチュニジア。この試合で確実に勝ち点を稼いで、第３戦のスウェーデン戦に臨みたい。

攻撃の中心・上田綺世、局面打開の久保建英

今大会に臨む日本は、「過去最強」の呼び声が高い。代表を引っ張ってきた南野（モナコ）や三笘（ブライトン）を欠くが、選手層は厚くなり、試合中にシステムを変えながら戦える柔軟性や、好機が少ない展開でもゴールをこじ開ける力を身につけてきた。

攻撃の中心となるのは、今季オランダ１部リーグで２５得点をマークし、初の得点王に輝いた上田（フェイエノールト）や、前回大会でゴールを挙げた堂安（フランクフルト）、卓越した技術で局面を打開できる久保（レアル・ソシエダード）ら。守備陣は、度重なるけがで代表を離れていた冨安（アヤックス）が復帰し、独１部優勝も経験した伊藤（バイエルン・ミュンヘン）ら実力者がそろう。冨安らが不在の間に、渡辺（フェイエノールト）や鈴木淳（コペンハーゲン）ら新たな戦力も台頭した。

最近の国際親善試合では、王国ブラジルや強豪イングランドに初めて勝利するなど着実にその力を結果で示してきた。森保監督体制８年目の集大成としてＷ杯の頂に挑む。

冨安健洋、大会中拠点のナッシュビルで「最高のスタート」

【ナッシュビル（米テネシー州）＝細田一歩】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表は８日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイから大会期間中の拠点となる米テネシー州ナッシュビルに移動し、練習を行った。

度重なるけがで５月３１日の壮行試合が約２年ぶりの代表戦だったＤＦ冨安は、「皆さんが思っている以上にコンディションはいい」と手応えを語る。壮行試合のアイスランド戦では終盤までプレーし、健在をアピール。７日にモンテレイで行われたＵ―１９（１９歳以下）日本代表との練習試合では、ゴールにつながるパスを送った。「体がきつい中で試合ができたのはプラス」。蒸し暑い中でハードな練習をこなし、状態は上がっているようだ。

８日の練習会場となった地元クラブのスタジアムには、約５０００人が詰めかけ、選手たちに声援を送った。「たくさんの人が来てくれて、最高のスタートになった」と気分も上々だ。