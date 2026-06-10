【トレーニングマッチ】日本女子代表 0−1 南アフリカ女子代表（6月9日／J-GREEN堺）

【映像】長谷川唯の「鬼キープ→華麗ターン」（実際の様子）

なでしこジャパン（日本女子代表）のMF長谷川唯が見せた圧巻のボールキープが話題となっている。相手の激しいプレスにも屈しないテクニックとボディバランスに、ファンも驚きを隠せなかった。

なでしこジャパンは6月9日、国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチで南アフリカ女子代表と対戦。6日の一戦（5−0勝利）からスタメンを大きく入れ替えて臨んだが、開始9分にCKから失点。後半には主力を投入して押し込む時間を増やしたものの、最後までゴールは奪えず0−1で敗れた。

その中で際立ったのが長谷川の存在感だ。後半頭からピッチに立つと、さすがのパフォーマンスで試合の流れを変えた。70分には巧みな身のこなしから局面を打開した。

敵陣左サイドでこぼれ球に反応した長谷川は、反転して前を向こうとしたMFノクソロ・シサヌとボールの間に体を滑り込ませてキープ。後ろから引っ張られるような形になりながらも、バランスを崩すことなくボールをコントロールした。さらに反時計回りにターンすると、ここでは相手に押される形に。ベンチから「レフェリー！」という大きな声が飛ぶほどの接触だったが、それでも力強くボールを前に運び出し、最後はMF林穂之香へとボールを繋いだ。

試合後には課題感を口に

フィジカル勝負を前面に押し出してくる南アフリカ相手に、一歩も引かずにボールを失わない姿はまさに圧巻。技術だけでなく、体の使い方と判断の速さが光るワンプレーとなった。

一連のプレーについてABEMAのコメント欄やSNSのファンからは、「ゆいちゃんうめぇ」「落ち着いてるな」「さすが長谷川」「すげーキープや」「長谷川が入るだけで全く違うゲームになるよな」「司令塔としてだけじゃなくて、球際での負けなさも魅力なんだよな」「やっぱり別格だな」「長谷川唯って意外とフィジカルあるんだよな」など驚きの声が多く見られた。

強度の高い相手に対しても違いを見せつけた長谷川だが、敗れたゲームだけに試合後には「今日はクロスやポジショニングなど細かい部分で精度を欠いた。（W杯までの1年で）どういった状況が起こり得るのかっていうのを、チームとしても想定しながら、準備していかないといけない」と課題を口にしていた。

（ABEMA／なでしこジャパン）

