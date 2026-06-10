「やっぱり別格」長谷川唯の“鬼キープ→華麗ターン”にファン衝撃！引っ張られても無双「うめぇ」「球際でも負けない」
【トレーニングマッチ】日本女子代表 0−1 南アフリカ女子代表（6月9日／J-GREEN堺）
なでしこジャパン（日本女子代表）のMF長谷川唯が見せた圧巻のボールキープが話題となっている。相手の激しいプレスにも屈しないテクニックとボディバランスに、ファンも驚きを隠せなかった。
なでしこジャパンは6月9日、国際Aマッチ扱いのトレーニングマッチで南アフリカ女子代表と対戦。6日の一戦（5−0勝利）からスタメンを大きく入れ替えて臨んだが、開始9分にCKから失点。後半には主力を投入して押し込む時間を増やしたものの、最後までゴールは奪えず0−1で敗れた。
その中で際立ったのが長谷川の存在感だ。後半頭からピッチに立つと、さすがのパフォーマンスで試合の流れを変えた。70分には巧みな身のこなしから局面を打開した。
敵陣左サイドでこぼれ球に反応した長谷川は、反転して前を向こうとしたMFノクソロ・シサヌとボールの間に体を滑り込ませてキープ。後ろから引っ張られるような形になりながらも、バランスを崩すことなくボールをコントロールした。さらに反時計回りにターンすると、ここでは相手に押される形に。ベンチから「レフェリー！」という大きな声が飛ぶほどの接触だったが、それでも力強くボールを前に運び出し、最後はMF林穂之香へとボールを繋いだ。
試合後には課題感を口に
フィジカル勝負を前面に押し出してくる南アフリカ相手に、一歩も引かずにボールを失わない姿はまさに圧巻。技術だけでなく、体の使い方と判断の速さが光るワンプレーとなった。
一連のプレーについてABEMAのコメント欄やSNSのファンからは、「ゆいちゃんうめぇ」「落ち着いてるな」「さすが長谷川」「すげーキープや」「長谷川が入るだけで全く違うゲームになるよな」「司令塔としてだけじゃなくて、球際での負けなさも魅力なんだよな」「やっぱり別格だな」「長谷川唯って意外とフィジカルあるんだよな」など驚きの声が多く見られた。
強度の高い相手に対しても違いを見せつけた長谷川だが、敗れたゲームだけに試合後には「今日はクロスやポジショニングなど細かい部分で精度を欠いた。（W杯までの1年で）どういった状況が起こり得るのかっていうのを、チームとしても想定しながら、準備していかないといけない」と課題を口にしていた。
（ABEMA／なでしこジャパン）