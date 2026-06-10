タレントの照英が９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、子供へのお小遣いの額について驚きの金額を口にし、スタジオでは悲鳴が上がった。

照英は子供のお小遣い事情について「各家庭、いろんな事情があると思うが、お小遣いが足りているのか心配になっちゃう」と切り出し「一番上のお兄ちゃんはバイトもしているけど、友達とメシ食ってくるわって。でももし松竹梅があって、友達が松でお前だけ梅だったらかわいそうだから、（お小遣いを）あげちゃう」と告白した。

これにはさんまも「これはアカン」といい、ママ芸能人たちは「梅でいいよ」とバッサリだ。

するとさんまが「中学校１年ってどれぐらいが平均なんやろ」と疑問を口に。照英は「中学生だったら月５０００円、足りないな、１万円ぐらい」と言ったが、すぐさまギャル曽根が「ええ！多くない？５０００円も渡すの？」と言い、他の出演者からも「照英さん、１万円もあげてるんですか！？」と絶叫が渦巻いた。

これには照英も「言ってなかったことにしましょう」と撃沈。ママ達の猛反論にタジタジとなっていた。