荒川化が続急伸、先端半導体材料で存在感示し業績高変化率と低ＰＢＲのギャップ修正へ

荒川化学工業<4968.T>が続急伸、一時約７％高で１７００円台半ばに駆け上がる場面があった。ロジン（松脂）を活用した技術をコアテクノロジーに幅広い産業のニーズを捉えており、そのうちファイン・エレクトロニクス部門ではＡＩデータセンター向けの先端半導体材料や精密な電子デバイスの洗浄剤などを展開している。



２５年３月期にトップラインを２ケタ増収で営業損益を黒字転換させたが、その後の回復スピードが目を見張る。２６年３月期営業利益は前の期比２．４倍の２５億円、更に２７年３月期は前期比３２％増益の３３億円を見込む。半導体分野だけではなく、農業やヘルスケアなどディフェンシブ領域にも業容拡大の布石を打つなど死角がない。一方、３％以上の配当利回りを確保しながら、ＰＢＲは解散価値の半値水準である０．５倍台で、水準訂正余地に着目した投資資金を誘引している。



出所：MINKABU PRESS