波瑠が主演を務めるドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』（日本テレビ系）が、いよいよ最終回を迎える。

参考：名探偵の“謎解きルーティン”はなぜ必要？ 『LOVED ONE』『月夜行路』の意外な共通点

銀座のバー「マーキームーン」のママ・野宮ルナ（波瑠）と、専業主婦の沢辻涼子（麻生久美子）が、名作文学を手がかりにさまざまな謎を解いていく本作。ミステリーであり、ロードムービーであり、文学案内でもある一方で、回を重ねるごとに見えてきたのは、登場人物たちが置き去りにしてきた過去と向き合う人間ドラマとしての側面だった。

基本となる構成は、いたって明快だ。ルナと涼子が誰かの抱える謎や違和感に出会い、そこに名作文学の一節や作家の人生が重なっていく。江戸川乱歩、谷崎潤一郎、近松門左衛門、太宰治、坂口安吾、宮沢賢治、コナン・ドイル、夏目漱石。ルナは作品や作家ゆかりの場所に触れるたびに目を輝かせ、涼子はその知識量と行動力に振り回されていく。事件の真相を探っているはずが、最終的には登場人物が言えなかった本音や、見ないようにしてきた後悔へとたどり着いていく。そこに、文学ミステリーでありながら人間ドラマとしても楽しめる本作の魅力がある。

文学ミステリーかと思いきや、見どころはトリックの鮮やかさだけではなく、むしろ本作が丁寧に描いてきたのは、文学の言葉を通して、人が自分の人生を少しだけ読み直していく過程だった。その出発点にいたのが、45歳の誕生日を迎えた涼子である。家族はいる。生活もある。それでも、夫・菊雄（田中直樹）とはすれ違い、子どもたちとの距離も埋まらない。壊れているわけではないが、自分の居場所が見えなくなっている。そんな涼子が思い出していたのが、学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）だった。

ルナに「会いたいですか？」と問われ、涼子が思わず「会いたい」と答えたことから、大阪への旅が始まる。手がかりは、「大阪在住」「親の事業を継承」「名字は佐藤」というあまりにも頼りない情報だけ。普通ならそこで終わってしまいそうな初恋探しを、ルナは古い電話帳や聞き込みを頼りにぐいぐい進めていく。道修町では谷崎潤一郎『春琴抄』に胸を躍らせ、通天閣の麓で起きた事件では、見えているものだけで人を判断できないという本作のテーマが浮かび上がった。

大阪編の終着点で現れたのが、カズトにそっくりな青年・奏（作間龍斗／一人二役）だった。涼子は、カズトが自分を捨てて別の女性を選んだのだと思い込んでいた。しかし、奏の母・貴和子（鈴木砂羽）から明かされた真相は、まったく違うものだった。貴和子はカズトの恋人ではなく姉。火傷で入院したカズトには末期がんが見つかり、余命半年を宣告されていた。涼子を自分から離れさせるため、カズトは姉に恋人のふりを頼んでいたのである。

ここで涼子の旅は、“昔の恋人に会いに行く話”から、過去の誤解を解いていく物語へと変わっていく。涼子は長い間、カズトに捨てられたと思い込んでいた。しかし実際には、カズトは病気のことを隠し、涼子を傷つけないために自分から離れようとしていた。あの日の別れの意味を知ったことで、涼子の中に残っていた怒りや後悔は、少しずつ違う感情へと変わっていく。

そして東京編に入ると、物語の焦点はルナ自身へと移っていく。誰かの謎を解くことには長けているルナにも、長く触れられないままにしてきた過去があった。従兄の正義（田村健太郎）から、父・英介（石橋凌）が残したパソコンのパスワードを解読してほしいと頼まれたとき、ルナの表情はわずかに曇る。かつて大きな病院の跡継ぎだったルナは、小説家を目指して医大を中退し、それ以来家族と距離を置いてきた。父から投げかけられた「文学では人を救えない」という言葉は、彼女の中に深く残り続けていた。

第8話のバブリー（真田怜臣）のエピソードは、ルナ自身の問題を浮かび上がらせる回でもあった。バブリーは、幼なじみのマミ（恒松祐里）と再会するかどうかで迷っていた。マミの花嫁姿を見たい気持ちはあるが、過去を知る相手の前に立てば、今の自分ではなく昔の自分として見られてしまう。その怖さが、バブリーを立ち止まらせていた。これは、父・英介との関係から目をそらしてきたルナの姿とも重なる。ルナは誰かの過去を読み解くことはできるが、自分の過去にはなかなか踏み込めない。バブリーの迷いを通して、ルナが抱えている弱さも見えてきた。そして終盤では、そんな今度は涼子がルナの背中を押す。かつてルナに背中を押された涼子が、今度はルナの背中を押す展開もバディものならではだ。

ルナと涼子の旅は、人生を大きく変える旅ではなく、置き去りにしてきたものをひとつずつ拾い直す旅だった。涼子は、カズトの真意を知ることで、自分の人生に残っていた空白と向き合い、ルナは、父が残した暗号を解くことで、長く閉じたままだった親子の時間に手を伸ばしていく。バブリーや富士子のエピソードも含めて、本作で描かれてきたのは、見ないようにしてきた思いや、伝えられなかった言葉をもう一度受け取り直すことだった。だからこそ、父・英介が残した暗号に向き合う最終回は、ルナ自身が自分の過去を読み解く回にもなる。誰かの物語を読み解いてきたルナが、自分の物語をどう受け止めるのか。文学と人生を重ねてきた本作らしい締めくくりになりそうだ。（文＝川崎龍也）