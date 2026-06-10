「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午前１１時現在で、かんぽ生命保険<7181.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場でかんぽ生命は４日続伸。足もと日銀による早期利上げ観測が広がり、金利上昇が業績拡大につながる銀行、保険といった金融株には追い風が意識されている。こうしたなか、セクター内で相対的に出遅れ気味だった同社株にも投資資金の流入が強まりつつあるようだ。きょうは証券会社の格上げを材料視した買いも入っているとみられ、買い予想数の上昇につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS