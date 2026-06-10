開催：2026.6.10

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 5 - 3 [レンジャーズ]

MLBの試合が10日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとレンジャーズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。

2回表、7番 ジェーコブ・バーガー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 KC 0-1 TEX

4回表、2塁ランナーエバン・カーター 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でレンジャーズ得点 KC 0-2 TEX

5回裏、6番 ジャック・カグリオン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-2 TEX

6回裏、3番 マイケル・ガルシア 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 2-2 TEX、4番 ビンセント・パスクアンティノ 7球目を打ってタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 3-2 TEX、6番 ジャック・カグリオン 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 5-2 TEX

7回表、2番 コリー・シーガー 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 KC 5-3 TEX

試合は5対3でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのスティーブン・クルーズで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで5勝7敗0S。ロイヤルズのラングにセーブがつき、0勝2敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 11:22:16 更新