2026年6月10日（水） MLB ロイヤルズ vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.6.10
会場：カウフマン・スタジアム
結果：[ロイヤルズ] 5 - 3 [レンジャーズ]
MLBの試合が10日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとレンジャーズが対戦した。
ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するレンジャーズの先発投手はネーサン・イオバルディで試合は開始した。
2回表、7番 ジェーコブ・バーガー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 KC 0-1 TEX
4回表、2塁ランナーエバン・カーター 盗塁成功 さらにキャッチャーが悪送球でレンジャーズ得点 KC 0-2 TEX
5回裏、6番 ジャック・カグリオン 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-2 TEX
6回裏、3番 マイケル・ガルシア 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 2-2 TEX、4番 ビンセント・パスクアンティノ 7球目を打ってタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 KC 3-2 TEX、6番 ジャック・カグリオン 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 KC 5-2 TEX
7回表、2番 コリー・シーガー 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 KC 5-3 TEX
試合は5対3でロイヤルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はロイヤルズのスティーブン・クルーズで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はレンジャーズのネーサン・イオバルディで、ここまで5勝7敗0S。ロイヤルズのラングにセーブがつき、0勝2敗4Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-10 11:22:16 更新