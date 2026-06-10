【時短＆手間なし】別ゆで不要！フライパン1つでバッチリ味が決まる定番パスタ3選
【画像を見る】別ゆでなしでラクチン！お店のような味わいが楽しめる“ワンパン”王道パスタ「ナポリタンスパゲッティ」
「ゆで鍋とフライパン、両方を使うのはちょっと面倒…」実はパスタも、フライパン1つで作れちゃうんです！手軽なのに本格的な味わいで、家族も大満足の一皿に。休日のごはん作りに頼りたいパスタレシピを3つご紹介します。
■ナポリタンスパゲッティ
仕上げにバターをきかせて、喫茶店のおいしさに！
スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）…160g
ウインナソーセージ…4〜5本
ピーマン…2個
玉ねぎ…1/2個
洋風スープの素（顆粒）…小さじ1/2
サラダ油 トマトケチャップ 塩 こしょう バター
【作り方】
1．ピーマンは一口大に切る。玉ねぎは6等分のくし形に切る。ソーセージは斜めに3等分に切る。
2．フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、1を入れて約1分炒める。水2カップと、スパゲッティを半分に折って加え、ふたをして強めの中火にする。
＜ポイント＞
乾麺のままフライパンへ！
3．煮立ったら麺をほぐしながら混ぜ、再びふたをして弱めの中火にし、約7分蒸し煮にする（途中、2〜3度混ぜる）。
4．ふたを取って強めの中火にし、洋風スープの素を加える。水分をとばすようにしっかりと炒め、ケチャップ大さじ5と1/2を加えて炒め合わせる。なじんだら塩、こしょう各少々、バター大さじ1を加えて混ぜ合わせる。器に盛り、好みで粉チーズをふる。
（1人分548kcal／塩分3.0g）
■キャベツとたこのペペロンチーノ
キャベツは後入れにして歯ごたえを残すのがポイント
【材料・2人分】
スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）…160g
ゆでだこの足…150g
キャベツ…大さじ2枚
にんにくのみじん切り…小さじ2片分
赤唐辛子の小口切り…1〜2本分
オリーブ油 塩 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．キャベツは細切りにする。たこは薄いそぎ切りにする。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1を弱火で熱し、にんにく、赤唐辛子を焦がさないように炒める。香りが立ったら、水2カップ、塩小さじ2/3を入れ、スパゲッティを半分に折って加えてふたをし、強めの中火にする。
3．煮立ったら麺をほぐしながら混ぜ、再びふたをして弱めの中火にして約7分蒸し煮にする（途中、2〜3度混ぜる）。
4．ふたを取ってキャベツ、たこを加え、強めの中火にして水分をとばすように炒める。オリーブ油大さじ1/2を回し入れ、粗びき黒こしょう少々をふる。
（1人分456kcal／塩分2.4g）
■あさりのガーリックパスタ
パスタを一緒に煮るから、あさりとベーコンの濃厚なうまみがぎっしり
【材料・2人分】
スパゲッティ（ゆで時間7分のもの）…180g
ベーコン…2枚
あさり（砂抜き）…200g
アスパラ…3本
にんにく…1片
オリーブ油 酒 塩 こしょう
【作り方】
1．アスパラは根元を2cm折り、下5cmの皮を皮むき器でむき、2cm幅の斜め切りにする。にんにくは横薄切りにする。ベーコンは2cm幅に切る。あさりは殻をこすり合わせて洗い、水けをきる。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1、にんにく、好みで赤唐辛子の小口切りを入れて中火にかけ、香りが立ったらベーコンを加え、焼き色がつくまで炒める。
3．水2カップ、酒大さじ1を加えて強火にし、煮立ったらスパゲッティを半分に折って加える。軽く混ぜてふたをし、中火で約5分煮る。あさり、アスパラを加え、ふたをして約2分煮る。ふたを取り、強めの中火にして汁けをとばし、塩、こしょう各少々で調味する。
（1人分464kcal／塩分1.5g）
＊ ＊ ＊
フライパン1つでできるパスタは、麺をゆでる手間も省ける上に、洗い物も少なくなり時短に◎。休日ごはんにぴったりなワンパンパスタをぜひ試してみてください。
レシピ考案／武蔵裕子 みないきぬこ 撮影／高杉 純 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美