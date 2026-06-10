10日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数565、値下がり銘柄数733と、値下がりが優勢だった。



個別ではピーバンドットコム<3559>、トーシンホールディングス<9444>がストップ高。日本ケアサプライ<2393>、鉄人化ホールディングス<2404>、まんだらけ<2652>、グローバルインフォメーション<4171>、ネオマーケティング<4196>など14銘柄は年初来高値を更新。石井表記<6336>、ＨＯＤＬ１<2345>、Ｓｐｅｅｅ<4499>、ヤギ<7460>、日邦産業<9913>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>、中外鉱業<1491>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>、大盛工業<1844>、ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ<2315>など102銘柄が年初来安値を更新。北川精機<6327>、イーソル<4420>、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777>、テクニスコ<2962>、ニッポン高度紙工業<3891>は値下がり率上位に売られた。



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