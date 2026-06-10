10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比18.7％減の3142億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.9％減の2182億円だった。



個別ではニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> 、ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ <2080> 、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> など13銘柄が新高値。グローバルＸ 銅ビジネス ＥＴＦ <580A> 、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> 、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> 、ステート・ストリート ゴールド（為替ヘッジあり） <448A> 、インベスコＱＱＱトラスト シリーズ１ <587A> など28銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が5.79％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が5.15％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> が4.77％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.35％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が3.18％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は10.16％安、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> は7.07％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> は6.77％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は6.28％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は6.05％安と大幅に下落した。



日経平均株価が735円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1315億9000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1991億6600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が234億900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が148億2400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が139億8100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が118億900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が88億9400万円の売買代金となった。



株探ニュース