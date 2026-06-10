10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数171、値下がり銘柄数370と、値下がりが優勢だった。



個別ではジーネクスト<4179>がストップ高。ＣＩＮＣ<4378>、いつも<7694>は一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス<166A>、ジェイグループホールディングス<3063>、ＢＲＵＮＯ<3140>、サイバー・バズ<7069>、サクシード<9256>など6銘柄は年初来高値を更新。Ａｉｍｉｎｇ<3911>、ＺＥＴＡ<6031>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、和心<9271>は値上がり率上位に買われた。



一方、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>が一時ストップ安と急落した。ハンモック<173A>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>など88銘柄は年初来安値を更新。アスカネット<2438>、スペースマーケット<4487>、中村超硬<6166>、Ｋａｉｚｅｎ Ｐｌａｔｆｏｒｍ<4170>、ソラコム<147A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース