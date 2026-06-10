　10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　131590　　 -33.4　　　 68350
２. <1321> 野村日経平均　　 23409　　　 8.3　　　 67680
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 14824　　 -15.5　　　　3082
４. <2644> ＧＸ半導日株　　 14518　　 -22.1　　　　4172
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13981　　　 0.9　　　 81480
６. <1579> 日経ブル２　　　 11809　　 -20.7　　　 738.1
７. <200A> 野村日半導　　　 11642　　　38.6　　　　5013
８. <1360> 日経ベア２　　　　8894　　 -11.2　　　　75.7
９. <1540> 純金信託　　　　　8740　　　36.6　　　 19980
10. <1306> 野村東証指数　　　7181　　　15.8　　　 410.2
11. <1398> ＳＭＤリート　　　6798　　　68.6　　　1812.5
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　5000　　 -18.9　　　 904.1
13. <1615> 野村東証銀行　　　3336　　　21.3　　　 701.2
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　3163　　　-7.2　　　　6732
15. <1542> 純銀信託　　　　　2734　　 177.0　　　 30270
16. <1330> 上場日経平均　　　2600　　　49.3　　　 67800
17. <1489> 日経高配５０　　　2469　　　 5.8　　　　3172
18. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2366　　 -51.2　　　 400.7
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　1936　　 -40.8　　　 67450
20. <314A> ｉＳゴールド　　　1832　　　81.7　　　 317.8
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1749　　 -30.0　　　　4211
22. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1625　　 -28.6　　　　 125
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　1376　　 147.0　　　153000
24. <2243> ＧＸ半導体　　　　1211　　 -10.3　　　　4756
25. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1168　　　79.4　　　　5339
26. <1545> 野村ナスＨ無　　　1060　　 -10.5　　　 234.8
27. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 992　　　88.6　　　 61570
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 992　　　38.5　　　 73280
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　 961　　 -30.9　　　 121.1
30. <1328> 野村金連動　　　　 922　　 153.3　　　 15890
31. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 889　　　85.6　　　　1081
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 787　　 -39.8　　　1905.5
33. <1358> 上場日経２倍　　　 762　　 -29.8　　　130550
34. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 733　　 103.6　　　　4147
35. <1308> 上場東証指数　　　 672　　 -51.9　　　　4054
36. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 653　　　58.1　　　　2679
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 639　　　 3.2　　　　2505
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 622　　 -43.5　　　 67330
39. <1655> ｉＳ米国株　　　　 616　　　 4.1　　　 852.6
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 555　　 -48.2　　　　2895
41. <2033> コスピブル　　　　 517　　　-0.8　　　113600
42. <1541> 純プラ信託　　　　 406　　 146.1　　　　7866
43. <2631> ＭＸナスダク　　　 392　　 -12.7　　　 33250
44. <381A> ｉＦ米債３無　　　 382　　-100.0　　　　2217
45. <587A> ＱＱＱ　　　　　　 368　　 457.6　　　113850
46. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 359　　　24.2　　　　1254
47. <2244> ＧＸＵテック　　　 343　　 -60.4　　　　3454
48. <1348> ＭＸトピクス　　　 341　　 133.6　　　　4053
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 339　　 180.2　　　　1039
50. <1571> 日経インバ　　　　 331　　 131.5　　　　 310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース