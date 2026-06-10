ETF売買代金ランキング＝10日前引け
10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 131590 -33.4 68350
２. <1321> 野村日経平均 23409 8.3 67680
３. <1357> 日経Ｄインバ 14824 -15.5 3082
４. <2644> ＧＸ半導日株 14518 -22.1 4172
５. <1458> 楽天Ｗブル 13981 0.9 81480
６. <1579> 日経ブル２ 11809 -20.7 738.1
７. <200A> 野村日半導 11642 38.6 5013
８. <1360> 日経ベア２ 8894 -11.2 75.7
９. <1540> 純金信託 8740 36.6 19980
10. <1306> 野村東証指数 7181 15.8 410.2
11. <1398> ＳＭＤリート 6798 68.6 1812.5
12. <1568> ＴＰＸブル 5000 -18.9 904.1
13. <1615> 野村東証銀行 3336 21.3 701.2
14. <1329> ｉＳ日経 3163 -7.2 6732
15. <1542> 純銀信託 2734 177.0 30270
16. <1330> 上場日経平均 2600 49.3 67800
17. <1489> 日経高配５０ 2469 5.8 3172
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 2366 -51.2 400.7
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1936 -40.8 67450
20. <314A> ｉＳゴールド 1832 81.7 317.8
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1749 -30.0 4211
22. <1459> 楽天Ｗベア 1625 -28.6 125
23. <2036> 金先物Ｗブル 1376 147.0 153000
24. <2243> ＧＸ半導体 1211 -10.3 4756
25. <1671> ＷＴＩ原油 1168 79.4 5339
26. <1545> 野村ナスＨ無 1060 -10.5 234.8
27. <1326> ＳＰＤＲ 992 88.6 61570
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 992 38.5 73280
29. <1356> ＴＰＸベア２ 961 -30.9 121.1
30. <1328> 野村金連動 922 153.3 15890
31. <563A> ＧＸＮデカバ 889 85.6 1081
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 787 -39.8 1905.5
33. <1358> 上場日経２倍 762 -29.8 130550
34. <1305> ｉＦＴＰ年１ 733 103.6 4147
35. <1308> 上場東証指数 672 -51.9 4054
36. <2840> ｉＦＥナ百無 653 58.1 2679
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 639 3.2 2505
38. <1346> ＭＸ２２５ 622 -43.5 67330
39. <1655> ｉＳ米国株 616 4.1 852.6
40. <2559> ＭＸ全世界株 555 -48.2 2895
41. <2033> コスピブル 517 -0.8 113600
42. <1541> 純プラ信託 406 146.1 7866
43. <2631> ＭＸナスダク 392 -12.7 33250
44. <381A> ｉＦ米債３無 382 -100.0 2217
45. <587A> ＱＱＱ 368 457.6 113850
46. <2865> ＧＸＮカバコ 359 24.2 1254
47. <2244> ＧＸＵテック 343 -60.4 3454
48. <1348> ＭＸトピクス 341 133.6 4053
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 339 180.2 1039
50. <1571> 日経インバ 331 131.5 310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 131590 -33.4 68350
２. <1321> 野村日経平均 23409 8.3 67680
３. <1357> 日経Ｄインバ 14824 -15.5 3082
４. <2644> ＧＸ半導日株 14518 -22.1 4172
５. <1458> 楽天Ｗブル 13981 0.9 81480
６. <1579> 日経ブル２ 11809 -20.7 738.1
７. <200A> 野村日半導 11642 38.6 5013
８. <1360> 日経ベア２ 8894 -11.2 75.7
９. <1540> 純金信託 8740 36.6 19980
10. <1306> 野村東証指数 7181 15.8 410.2
11. <1398> ＳＭＤリート 6798 68.6 1812.5
12. <1568> ＴＰＸブル 5000 -18.9 904.1
13. <1615> 野村東証銀行 3336 21.3 701.2
14. <1329> ｉＳ日経 3163 -7.2 6732
15. <1542> 純銀信託 2734 177.0 30270
16. <1330> 上場日経平均 2600 49.3 67800
17. <1489> 日経高配５０ 2469 5.8 3172
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 2366 -51.2 400.7
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1936 -40.8 67450
20. <314A> ｉＳゴールド 1832 81.7 317.8
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1749 -30.0 4211
22. <1459> 楽天Ｗベア 1625 -28.6 125
23. <2036> 金先物Ｗブル 1376 147.0 153000
24. <2243> ＧＸ半導体 1211 -10.3 4756
25. <1671> ＷＴＩ原油 1168 79.4 5339
26. <1545> 野村ナスＨ無 1060 -10.5 234.8
27. <1326> ＳＰＤＲ 992 88.6 61570
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 992 38.5 73280
29. <1356> ＴＰＸベア２ 961 -30.9 121.1
30. <1328> 野村金連動 922 153.3 15890
31. <563A> ＧＸＮデカバ 889 85.6 1081
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 787 -39.8 1905.5
33. <1358> 上場日経２倍 762 -29.8 130550
34. <1305> ｉＦＴＰ年１ 733 103.6 4147
35. <1308> 上場東証指数 672 -51.9 4054
36. <2840> ｉＦＥナ百無 653 58.1 2679
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 639 3.2 2505
38. <1346> ＭＸ２２５ 622 -43.5 67330
39. <1655> ｉＳ米国株 616 4.1 852.6
40. <2559> ＭＸ全世界株 555 -48.2 2895
41. <2033> コスピブル 517 -0.8 113600
42. <1541> 純プラ信託 406 146.1 7866
43. <2631> ＭＸナスダク 392 -12.7 33250
44. <381A> ｉＦ米債３無 382 -100.0 2217
45. <587A> ＱＱＱ 368 457.6 113850
46. <2865> ＧＸＮカバコ 359 24.2 1254
47. <2244> ＧＸＵテック 343 -60.4 3454
48. <1348> ＭＸトピクス 341 133.6 4053
49. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 339 180.2 1039
50. <1571> 日経インバ 331 131.5 310
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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