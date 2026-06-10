◇ナ・リーグ ドジャース12―3パイレーツ（2026年6月9日 ピッツバーグ）

ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が9日（日本時間10日）のパイレーツ戦でMLB史上101人目で、現役では唯一となる通算2500安打を達成した。

通算2498安打で臨んだ試合。6回1死からの第3打席で、パイレーツ先発・スキーンズの96.2マイル（約154.8キロ）直球を捉え、右中間への二塁打。通算563本目の二塁打でリーチをかけると、11―2と大量リードを奪った7回2死一、三塁、相手3番手・ビドワから中前打を放ち、今季22度目のマルチ安打で節目の数字に到達した。

フリーマンは試合後、大記録を「とても大きな意味があります。確かに常に次の目標はありますが、立ち止まって考えてみると、ここまで来るのにどれだけ長くプレーし、どれだけ安定した成績を残さなければならなかったか。何年も高いレベルでプレーし続けることの重みを感じます」と振り返った。「私はただ、毎日自分の持てる力を出し切り、正しい方法でプレーしようと努めてきました。キャリアの後半でこうした素晴らしい節目に到達できるのは、本当に感慨深いです」と言葉をかみしめた。

試合後、ロッカールームで監督やスタッフ、チームメートから祝福を受けた。ロバーツ監督には「あと500本打てよ」と激励を受けた。「10年前の自分なら、軽く受け流して次に進んでいたでしょうが、年を重ねるにつれ、少し感情的というか、感慨深くなります」と笑顔を見せ「皆が時間を割いて、私のこれまでの歩みを称えてくれるのは本当にありがたいことです。2500安打という数字の重みは理解しています。達成できて嬉しいですし、明日からまた次の500本への旅が始まればいいなと思っています」と言葉に力を込めた。

フリーマンは2007年のMLBドラフト2巡目（全体78位）でブレーブスに入団。10年にメジャーデビューを果たすと毎年、ハイペースで安打を積み重ねた。ブレーブス時代の18年、ドジャース移籍初年度の22年には最多安打をマーク。23年には自己最多のシーズン211安打も記録した。

シーズン全試合出場にこだわり、通算3000安打を個人的な目標として掲げる実力者。「頭の片隅にはあります。今回2500本に達したことで、次は大きな目標になります」とし「今は4人の子供がいますから、彼らのことも考えなければなりません。でも3000安打は達成したいです。それは否定しません。たどり着けるかどうかは分かりませんが、明日からまた一歩ずつ近づいていけるか挑戦します」と力強く決意表明した。過去33人しか到達していない次の節目に向けて、屈指の安打製造機が着実に安打を積み重ねていく。