薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が10日までにYouTubeチャンネル「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演。自身の薬物使用について語る一幕があった。

最初の使用について聞かれ「白い系のは最初、ヤクザの人がやると思ってたの。葉っぱとかはちょっとオシャレかなっていうイメージ。映画の中にも出てくるし。若い頃からたまにちょっとやってた。正直に言う」と告白した。

さらに「注射とかってヤクザの人がやるもんだと思ってから嫌だなっていうイメージがあったんだけどテレビ局の人が『いいのあるよ』って持ってきた時も注射でやるのは嫌だった」と当時を振り返った。

「炙りの方がまだオシャレかなって。煙で吸うっていうんだったらまだいいかなと思ってやったけど、その時にバーンってなって」と説明。共演者に「やったことないですよね？」と投げかけた上で「毛穴があるじゃないですか全身に。全身の毛穴から一斉に…」と語り、一部分が音声処理されていた。

田代氏は今年1月にYouTubeチャンネル「令和の虎」で最初の薬物体験を赤裸々に語っていた。薬物に手を出した理由について「バラエティーに出た時に、毎日面白いことを発信しないといけない仕事してて。思い悩んでたんですよ。いつまで言えるんだろうと」と当時を回想。続けて「思い悩んでいた時に、あるテレビ番組のアシスタントプロデューサーの人が『最近、マーシーさん元気ないですね。元気になるの、ありますよ』って。それが最初だから」と赤裸々に語っていた。

田代氏は19年に覚せい剤取締法違反容疑などで逮捕。20年に懲役2年6カ月（うち6カ月は保護観察付き執行猶予2年）の判決で服役。22年、SNS上の投稿で「2022年10月27日に福島刑務所を出所しました」と報告していた。