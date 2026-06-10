テレ東LINE公式アカウントで「テレ東オンラインくじ」を提供開始！～ 第一弾は『孤独のグルメ』!S賞はここでしか手に入らない「五郎(ゴロ)ジャン」～

株式会社テレビ東京と株式会社テレビ東京ダイレクトは、LINEヤフー株式会社が提供するLINEミニアプリにて、「テレ東オンラインくじ」を2026年6月12日(金)より開始いたします。

記念すべき第一弾は人気番組『孤独のグルメ』。1回880円(税込)で、ここでしか手に入らない完全オリジナルの限定商品が、ハズレなしで必ず当たります。



©テレビ東京



▼「テレ東オンラインくじ」サービスコンセプト

「テレ東オンラインくじ」でしか当たらない、様々な番組のDNAを継承した完全オリジナルグッズが多数登場!名シーンの数々を切り取り、ファンなら思わずニヤリとしてしまう「テレ東らしさ」を追求した、エッジの効いたラインナップを順次展開していきます。

▼「テレ東オンラインくじ」URL

https://miniapp.line.me/2009652873-Tw9Ipys2

※LINEアプリに遷移します



・ご利用の流れ

LINE公式アカウント「テレビ東京(テレ東)」などから「テレ東オンラインくじ」にアクセス

1.販売中のくじを確認する

2.くじを回す回数を決めて購入する

3.当選商品を確認する

4.配送を手配する

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・第一弾:『孤独のグルメ』 概要

記念すべき第一弾を飾るのは、『孤独のグルメ』。他では手に入らない限定アウター、S賞「五郎(ゴロ)ジャン」を筆頭に、ラインアップされたすべての商品が、ここでしか出会えない完全オリジナルグッズです。

商品ラインナップ(全商品が本くじ限定!)

● S賞:五郎(ゴロ)ジャン

● A賞:五郎ンT

● B賞:鬼に金棒、俺に白飯だ。しゃもじ

● C賞:五郎語録フレームマグネット

● D賞:歴代ビジュアルキーホルダー

発売日: 2026年6月12日(金)10:00~7月12 日(日)23:59

※商品のお届けは10月上旬予定です

※別途送料がかかります

価格: 1回 880円(税込)

URL:https://miniapp.line.me/2009652873-Tw9Ipys2

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・今後の展開予定

「テレ東オンラインくじ」では今後も、テレ東らしさ全開の魅力的なラインアップを順次展開してまいります。ファンのみなさまに驚きと喜びを届けられるよう、様々な企画を準備しておりますので、どうぞ楽しみにお待ちください。