昨年１２月に第１子出産を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが涼しげなワンピース姿のオフショットを公開した。

１０日までに自身のインスタグラムを更新した郡司アナ。「今年の相棒はこのワンピ」と書き出し、髪を後ろでまとめ、背中が開いたノースリーブワンピースを着用した姿のショットを複数枚アップ。

また着用しているワンピースについて「去年体形の変化が大きくあって気になるところがまるっと隠れたりカムフラージュされたりしたらいいな…と作りました」と自身の経験を踏まえてデザインしたことを明かした。さらに「え？服着てる？笑ってなるくらい軽いのも 梅雨の時期もさらっとしてて肌あたり（丸の絵文字）」と伝え、投稿を締めた。

この投稿には「涼しげなデザインで素敵です」「出産を期に体形って変わりますよね でもスタイル維持されててすごい」「ぽこぽこした生地もすごく可愛いですね〜！」「色々な経験をしたからこそできた服、素敵ですね」「美しすぎます」などの声が寄せられている。

郡司アナは２０１３年に入社し、産休前は「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）のニュースコーナーなどを担当。２２年９月にスタートした、同局アナウンサー発のアパレルブランド「Ａｕｄｉｒｅ（アウディーレ）」を立ち上げたことも話題になっている。プライベートでは２５年５月に結婚を発表し、８月に第１子妊娠、同１２月に出産を公表した。