テレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・後１１時６分）が９日に放送され、お笑いトリオ「森三中」の黒沢かずこが人柄に感激した人物を明かした。

この日はこれまでに自分を助けてくれたり良い影響を与えてくれた「芸能界で出会った『いいやつ』発表会」をテーマに進行。ゲスト出演した黒沢は、過去にトーク番組で「最近家の前に知らない人が私を待ち伏せしている」という話をしたら、その収録後、黒沢の家の近く人に住んでいる芸人に「黒沢に何かあったら頼む」という旨の連絡をしてくれたのがタレントのケンドーコバヤシだったという。しかも後日お礼を言うと「この事モデルとかに言うといてや〜」と黒沢が気を使わないよう返してくれたそう。

黒沢は「（番組では）気のせいだろう、みたいな感じで終わったんです。そしたらケンコバさんが待っていてくれて『大丈夫か？黒沢」と声をかけてくださって、『誰や、近くに住んでいる芸人』と。『バッドボーイズの佐田（正樹）さんです』と言ったら次の日の午前中に佐田さんからメールで『ケンコバさんから聞いた。何かあったらすぐ連絡してくれ。いつでもいい』って言ってくださったんですよ」と明かした。

ＭＣの若林正恭は「粋ですよねケンコバさん。紳士」と同意。黒沢は「唯一親身になってくださったのがケンコバさんでした」と当時を振り返って熱く語った。