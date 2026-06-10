◆米大リーグ ロッキーズ―カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・カブス戦で先発登板し、カブス・鈴木誠也外野手（３１）は「６番・右翼」でスタメン出場した。菅野は６回途中で９３球を投げ、６安打３失点、３奪三振でチーム単独トップとなる６勝目（４敗）の権利を持って降板した。誠也は左飛、中飛の２打数無安打に抑えた。

菅野は初回、１死から安打を浴びたが、ブッシュを二ゴロ併殺打。１回裏にはロッキーズのグッドマンがカブス先発の元ソフトバンク右腕・レイから１８号２ランを放って先取点を奪った。２回は先頭のブレグマンに中前安打を浴び、１死一塁で誠也との今季初対決。３球で菅野が追い込んでカウント１ボール、２ストライクとなると、４球目の甘く入ったカーブに誠也が反応したが、捉えきれずに左飛に倒れ、表情に悔しさをにじませた。菅野は２回も２安打を浴びながら無失点で抑えた。２回裏には打線が３点を追加してリードを５点に広げた。

３回は、先頭のスワンソンに左翼線への二塁打を浴び、続くクローアームストロングにも四球。１死からブッシュにも四球を与えて１死満塁のピンチを迎えると、ブレグマンの左犠飛で１点を失った。それでもロッキーズは３回裏にも２点を加えて７―１とリードを広げた。

４回先頭の誠也との２打席目は、この日最速９３・５マイル（約１５０・５キロ）直球で中直。後続も打ち取って、この試合初めて３者凡退で抑えた。５回も３者凡退で抑えて６勝目の権利をつかんだ。６点リードの６回は、先頭のブッシュに７号ソロを被弾。続くブレグマンにも左前安打を許して降板。走者が生還したため、失点は「３」となった。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でともに戦った菅野と誠也は、日本時代でもたびたび対戦。１４〜２１年に対戦し、通算７５打数２０安打で、打率２割６分７厘、５本塁打、１９三振だった。メジャーでは昨年８月２日（同３日）に対戦。中飛、四球、二ゴロの２打数無安打で菅野に軍配が上がっていた。試合後に菅野は「やっぱりすごいいい雰囲気。調子が悪い中でも、自分の仕事を全うしている。改めてすごいバッターだと思います」と対戦を振り返っていた。

メジャー２年目の菅野は、この日が今季１３試合目の登板で、試合前の時点でここまで５勝４敗、防御率３・９８。前回登板の２日（同３日）の敵地・エンゼルス戦では５回２失点で５勝目をつかみ、中６日でこの日の登板を迎え、防御率は４・０８となった。