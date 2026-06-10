無双状態の投球はいつまで続くのか。

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大谷翔平（31=ドジャース）が、日本時間あす11日のパイレーツ戦に先発する。

開幕から10試合に先発して6勝2敗、防御率0.74。10試合中、9試合が6イニング以上を自責点3以内のクオリティースタートで、残り1試合にしても5回無失点。特筆すべきは1点に満たない防御率だ。

9日現在、規定投球回数（試合数）の「66」に5イニング足りないものの、ナ・リーグの先発投手で防御率1点台をキープしているのはミジオロウスキー（ブルワーズ=1.50）とサンチェス（フィリーズ=1.54）の2人しかいないから、大谷の「0.74」がいかに突出しているかが分かる。

大谷は当分の間、日本時間の木曜日に中6日で先発する見込み。今月は19、26日、7月は10、24日と登板翌日の金曜日が休日だからだ。投打同時出場の翌5日（金曜）のダイヤモンドバックス戦は欠場した。いまや、山本由伸（27）と並ぶドジャースのエースでなおかつ主力打者。投げて打って両方の結果を求めるためには、規則正しい登板間隔で休日前に投げさせるのがベストという首脳陣の判断だ。

初のサイ・ヤング賞を狙う上でネックになるのは投球回数。「規定投球回数に満たない投手の受賞は難しい」「いや、防御率が0点台であれば問題ない」などと、この時期から米メディアもかまびすしいが、大谷が規定投球回数をクリアできるかは、何よりその起用法に左右される。

例えば前回登板だった4日のダイヤモンドバックス戦は6回89球を投げて2安打無失点、6奪三振、1四球とほぼ完璧な投球内容だったにもかかわらず、規定投球回にあと1イニングというところでベンチは降板させている。もう1イニングで規定に到達という状況でマウンドから降ろしたケースが3試合続いたのだ。

その理由についてロバーツ監督は、「（サイ・ヤング賞を狙うためのイニング数は）もちろん意識はする。それでも、まず、試合を戦わなければならない。チームにとって何が最善かを考える必要がある」と話した。

「プレーオフモード」にシフトでより制限される可能性

つまり個人タイトルよりチームの勝利、ワールドシリーズ3連覇を狙ううえでベストな選択をしているというのだ。

ロバーツ監督は地元ラジオ局「AM570 LA Sports」に出演した際には、大谷の課題についてこうも言っている。

「ピッチングだけを取り上げて言えば、ピンポイントの制球力。ここ数試合の投球効率は、彼のレベルからすれば素晴らしく良いものではなかった。そこ（制球）を修正できれば6、7、8回と投げられる」

大谷は160キロ超の速球や大きく横滑りするスイーパーが武器とはいえ、山本のようにストライクゾーンの四隅にきっちりと投げ分けられるほどの制球力は持ち合わせていない。そこがネックというのだが、特派員のひとりはこう言う。

「ドジャースは目下、2位以下を7.5ゲーム引き離してナ・リーグ西地区首位を独走状態（9日現在）。今後、エースクラスのスネル（33）やグラスノー（32）がローテーションに復帰することを考えると、早々と地区優勝を決める可能性が高い。そうなるとチームは、選手がベストの状態でプレーオフに臨めるような戦い方にシフトします。ただでさえ二刀流で負担の大きな大谷のことは、ポストシーズンに備えて慎重に起用するはず。特に投手としては少しでも肩肘への負担を減らすために、いま以上に投球回数を制限するかもしれません」

たとえ大谷が「ピンポイントの制球力」を手に入れたとしても、ドジャースが優先するのはあくまでもポストシーズンで頂点に立つことというのだ。

ロバーツ監督が「AM570 LA Sports」で、

「（ファンやメディアは）ショウヘイのOPSが1.200でなきゃおかしいとか、50本塁打を打っていないことばかりに注目し過ぎているものの、彼の投手としての価値を十分に理解していない。彼が背負っている期待、彼のフィジカル、メンタルなどを考えれば驚異的なこと。ここまでのレベルで投打を両方こなすことは我々が見たことのないものだし、今後も見ることはないだろう」

と言っているのは「サイ・ヤング賞」以上に「ワールドシリーズ3連覇」を優先する“免罪符”かもしれない。

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ところで、大谷の投球で心配なのが、前回登板時の負傷だろう。患部からは血がにじんでおり、大谷が顔を歪める光景があったからだ。いったい何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】大谷翔平が負傷して出血 では、それらについて詳しく報じている。