アメリカ・ナッシュビル入りの様子を公式SNSが公開

北中米ワールドカップ（W杯）に出場する日本代表は6月8日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイからチャーター機で移動し、アメリカ・テネシー州にあるナッシュビル入りを果たした。

日本代表の公式Xアカウントでは、ナッシュビル入りする選手たちの様子を公開している。

投稿されたのは、DF冨安健洋やMF田中碧、MF堂安律、MF伊東純也らの写真。荷物を携えて移動する選手たちの様子を捉えたものとなっており、全員がチームジャージを着用。選手たちがこの姿でナッシュビルに入ったことがうかがえる。

SNSではファンから「めっちゃクールだね」「ワールドカップの準備が本格化してきた」「ようこそ」「アメリカへようこそ、冨安」「アメリカの地で最高の景色を見せてくれ」「かっこいい」「W杯に向けた準備が本格始動」「がんばれ、日本」「ドーハっぽさがすごいある」といったコメントが寄せられている。

W杯は現地時間11日に開幕を迎え、日本代表は同14日の初戦でオランダと対戦する。（FOOTBALL ZONE編集部）