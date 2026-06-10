フランスを代表する観光地であり、国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界文化遺産でもあるモン・サン・ミッシェル修道院で、1000年の歴史上初めて結婚式が行われた。

8日、フランスのマダム・フィガロなどによると、モン・サン・ミッシェル修道院で中国人の著名モデル、ミン・シーと実業家のマリオ・ホーの結婚式が執り行われた。

億万長者の中国人カップルである2人は2019年に結婚式を挙げていたが、7年後にモン・サン・ミッシェル修道院で改めて宗教婚を執り行った。

ミン・シーはファッション誌『ヴォーグ（Vogue）』のインタビューで、「モン・サン・ミッシェル修道院で結婚式が開かれたのは今回が初めてだった」とし、「前例のないことだったため多くの承認が必要だったが、皆さんのおかげで準備過程は楽しく効率的だった」と語った。

ミン・シーは、修道院で結婚式を挙げるために多くの努力が必要だったと説明した。結婚式のため、モン・サン・ミッシェルの職員やフランス国立モニュメントセンターの支援を受けながら、1年間にわたり準備を進めたという。

モン・サン・ミッシェル修道院は、フランス北西部ノルマンディー海岸の岩礁島に建てられた中世の修道院だ。8世紀初頭に大天使ミカエルへ献堂された礼拝堂を起源とし、数世紀にわたる増改築を経て現在の姿となった。

潮の干満差が大きい海岸地帯に位置し、満潮時には島となり、干潮時には陸地とつながる独特の景観で知られている。

1979年にユネスコ世界遺産に登録されたこの修道院は、毎年数百万人の観光客と巡礼者が訪れる名所だ。