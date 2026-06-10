小伝馬町に名匠の右腕がワンオペで開業。全アラカルトで選ぶ楽しさ満載のフレンチ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町のフランス料理店『Cheval（シュヴァル）』です。

【新店】食材の魅力を前面に出した一流の技をアラカルトで

漆黒の肉塊が静かに放つ美味のオーラに目が眩む。噛み締めれば歯に伝わる心地よい弾力感、極上の旨み……くぅ、今思い出しても感動が舌に蘇る。

牛ほほ肉赤ワイン煮込み4800円

『Cheval（シュヴァル）』牛ほほ肉赤ワイン煮込み 4800円 肉感を楽しんでもらうため煮過ぎないよう火入れ。小泉さんは「マンダリン オリエンタルパリ」メインダイニングでスーシェフ、銀座「ティエリー・マルクス」の総料理長を務めた

一見地味な立ち位置の煮込みだが、一流が宿る味はこんなにも心揺さぶられるのか。フレンチの名匠ティエリー・マルクス氏の右腕として活躍し、パリや東京の高級店を渡り歩いた小泉敦子さんが2025年開業。驚くべきことにそこは何とワンオペ、全アラカルトのカジュアル空間！

「選択肢から選び取る悩ましさと楽しさを感じてほしくて」。

何といっても圧巻はその技術だろう。クラシカルな王道からサプライズ感が潜む料理まで味の振り幅は豊かな経験があるからこそ。一貫するのは圧倒的素材感だ。

特に肉料理は「そうそうこれが食べたかったんだよね」の期待を裏切らない量と構成。一方、自身の地元深川の郷土食を意識した「深川リゾット」は味噌を隠し味にする斬新さ。けれど味わえば確かにフレンチだからまあ驚く。

｢私の料理を楽しんで、ではなく、おいしい料理がある日常を楽しんでほしい｣。

ゆえに選んだ地が下町の暮らしが残る小伝馬町なのも納得。今日も小さな店の灯りに、食いしん坊が集まってくる。

『Cheval（シュヴァル）』シェフ 小泉敦子さん

シェフ：小泉敦子さん「理想は自分が行きたい店。選ぶ楽しさをぜひ」

『Cheval（シュヴァル）』カウンター8席。調理は師匠の教え「引き算の料理」が軸にある。店名はフランス語で「馬」。地名に由来＆長年過ごした欧州は馬と関わりが深いことから。小泉さんも午年！

小伝馬町『Cheval（シュヴァル）』

［店名］『Cheval（シュヴァル）』

［住所］東京都中央区日本橋大伝馬町12-20Kkビル1階

［電話］03-3527-2442

［営業時間］17時〜23時（21時最終入店）

［休日］水・他不定休

［交通］地下鉄日比谷線小伝馬町駅1番出口から徒歩4分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、深川リゾットの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】凄腕シェフが出した新店！ 全部アラカルトのフレンチ（8枚）