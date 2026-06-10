「僕がたくさん幸せをあげたい」K-1元王者、婚約＆引退を報告「最高ですね！」「おめでとうございます」
元K-1フェザー級王者の村越優汰さんは6月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。婚約と引退について報告しました。
【写真】村越優汰、婚約＆引退を報告
また、山崎さんについて「彼女は今まで波瀾万丈な人生を送ってきたみたいで、その分僕がたくさん幸せをあげたいなと心から思った人です。しっかり自分を持っている強い女性、そして笑顔がとても素敵な女性」と熱い思いをつづっています。さらに、「選手としては次がラストで引退するつもりです」と、自身の今後についても言及。
ファンからは、「村越選手おめでとうございます！！」「末永くお幸せにいいっ！！」「結婚するとのご報告ですね」「おめでとうございます！」「山崎桃子さんとのご婚約、最高ですね！」「これからも二人で幸せに」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】村越優汰、婚約＆引退を報告
「これからも二人で幸せに」村越さんは「ご報告」とつづり、写真と画像を1枚ずつ投稿。写真は婚約した総合格闘家の山崎桃子さんとのツーショットで、画像は婚約報告の文章です。「実は以前からお付き合いさせて頂いてた山崎桃子さんと婚約しました お気付きの方もいると思いますがジムを一緒に経営しています」と報告しています。
ファンからは、「村越選手おめでとうございます！！」「末永くお幸せにいいっ！！」「結婚するとのご報告ですね」「おめでとうございます！」「山崎桃子さんとのご婚約、最高ですね！」「これからも二人で幸せに」と、祝福の声が多く上がりました。
「肉体的にもラストって感じ」7日には「もう気持ち的にも肉体的にもラストって感じですかね。最後は強いなやばいなって奴と戦って終わりたい」と、自身のモノクロのバックショットを公開していた村越さん。コメントでは、「レミーパラと見たいです」「復活期待してます」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)