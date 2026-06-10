「夜に“コンビニ行くけど何かいる？”と聞いてくれそうな兄っぽい有名人」ランキング！ 2位「深澤辰哉」、1位は？
バイドゥが提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Z世代（16〜29歳の男女）3297人を対象に「夜に“コンビニ行くけど何かいる？”と聞いてくれそうな兄っぽい有名人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、Snow Manの深澤辰哉さんでした。
頼まれていなくてもついでに買ってきてくれそうな優しさや、気遣いができる親しみやすい兄のイメージが支持を集めました。視野が広く面倒見が良い兄貴分として、夜中に雑談しながら一緒にコンビニに行ってくれそうという声も寄せられています。
1位は、M!LKのメンバーや俳優として活躍する佐野勇斗さんでした。
頼んでいないお菓子まで買ってきてくれそうな日常にいてほしいお兄ちゃんとして、圧倒的な支持を集めました。三兄弟の長男ならではの気が利く一面や、「何かいる？」と一番自然に聞いてくれそうなフレンドリーな人柄が評価されています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：深澤辰哉（Snow Man）
2位は、Snow Manの深澤辰哉さんでした。
頼まれていなくてもついでに買ってきてくれそうな優しさや、気遣いができる親しみやすい兄のイメージが支持を集めました。視野が広く面倒見が良い兄貴分として、夜中に雑談しながら一緒にコンビニに行ってくれそうという声も寄せられています。
1位：佐野勇斗（M!LK）
1位は、M!LKのメンバーや俳優として活躍する佐野勇斗さんでした。
頼んでいないお菓子まで買ってきてくれそうな日常にいてほしいお兄ちゃんとして、圧倒的な支持を集めました。三兄弟の長男ならではの気が利く一面や、「何かいる？」と一番自然に聞いてくれそうなフレンドリーな人柄が評価されています。
(文:All About ニュース編集部)