サッカー日本代表の美人妻、娘のニューボーンフォト公開！ 「足の指も長くてサイズも大きい気がする…」
サッカー日本代表・上田綺世選手の妻で、モデルの由布菜月さんは6月8日、自身のInstagramを更新。ニューボーンフォトを披露しました。
【写真】生後8日目のニューボーンフォト
ファンからは、「ゆふちゃんもばぶみちゃんもかわいい」「かわちしゅぎ」「お月様に乗ってる姿可愛すぎますねやばい」「足の指も長くてサイズも大きい気がする…」「どの写真も可愛すぎて癒されます」「エンジェル」「お鼻こっつんこかわいすぎる」「2人とも天使すぎる」「きゃわいいー」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】生後8日目のニューボーンフォト
「お月様に乗ってる姿可愛すぎますね」由布さんは「YouTubeにもアップしたニューボーンフォト 生後8日目に撮影していただきました」とつづり、5枚の写真を投稿。1〜3枚目は由布さんが新生児の娘を抱く姿で大切そうに抱き締めたり、向き合って鼻先を合わせたりしている心温まるショットです。5枚目はぬいぐるみたちと一緒に並び、布にくるまれた愛くるしいショットです。
産まれたばかりの第1子との親子ショット4月29日には「先日、第一子となる女の子を出産しました」と、産まれたばかりの第1子との親子ショットを公開していた由布さん。コメントでは、「おめでとう」「かわいっ」と祝福の声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)