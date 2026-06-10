カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、スーッとした冷涼感が特長の噛んで食べる塩飴「冷塩クランチキャンディ」を6月16日から全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で発売する。

今年4月、気象庁は最高気温40℃以上の日を指す名称として新たに「酷暑日」を発表。また、夏が長期化する“二季化”という言葉の登場や、昨年6月からは職場での熱中症対策が義務化されるなど、長く厳しい夏の暑さが社会問題化している。カンロは、キャンディ市場をけん引する企業としてこの社会問題に向き合い、暑さが本格化する時期に先駆けて、おいしく手軽に塩分補給ができる商品を開発している。

「冷塩クランチキャンディ」は、塩分補給アイテムにある甘さや強い塩味に加え、飴が口に長くとどまる点が苦手な人でも食べやすい味わいや食感を追求した。“ひんやりパウダー”を配合することで、スーッと心地よい冷涼感が口に広がる、暑い日々でも食べやすい“噛んで食べる塩飴”に仕上げた。飴粒にはロレーヌ岩塩を配合し、独自のクランチ製法により噛んで楽しめる食感を実現。カリウム・クエン酸・ビタミンCを配合しており、すっきり爽やかな「塩レモン」の風味を楽しめる。パッケージは「氷でよく冷えたレモン」をメインに据え、見た目にも冷涼感のあるデザインに仕上げた。左上には、カンロが「熱中症予防声かけプロジェクト」を応援していることも記載している。

暑い日々の運動後やテーマパーク・フェスといった夏のおでかけ時などに、噛んで食べる「冷塩クランチキャンディ」で、手軽においしく塩分補給をしてみては。

［小売価格］248円（税込）

［発売日］6月16日（火）

カンロ＝https://www.kanro.co.jp